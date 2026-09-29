PP critica que el Consejo de Ministro no aborde este martes el decreto para acelerar devolución de migrantes a Marruecos

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo (Fotografía de Archivo) - Javier Fernández - Europa Press

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha criticado que el Consejo de Ministros no vaya a abordar este martes el decreto para acelerar la devolución a Marruecos de los migrantes que llegaron a Ceuta a finales de julio.

"El verdadero problema que tiene España es que han violentado nuestras fronteras y que en Ceuta siguen más de 10.000 inmigrantes irregulares. Claro que hubiera dado tiempo. Esto es cuestión de voluntad", ha señalado Bendodo este martes, en declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, sobre el citado decreto en el que trabaja el Gobierno.

A su juicio, el Ejecutivo nacional ha priorizado "su estrategia política por el tema de vivienda, que sabe que tiene un problemón, porque no tiene los apoyos parlamentarios, a dar solución de una vez por todas a un tema sonrojante que ha puesto en riesgo la soberanía nacional, que es el blindaje de nuestras fronteras".

Bendodo se ha referido así al hecho de que el Consejo de Ministros prevé abordar este martes el real decreto ley en materia de vivienda.

Ha indicado que si Marruecos ha dicho "alto y claro que quiere que se devuelvan tanto los adultos como los menores que llegaron de forma irregular, violentando la frontera española en Ceuta, ¿por qué el Gobierno no articula ya las políticas para devolverlos?". "Esta es la gran pregunta que tiene que responder el presidente del Gobierno", ha apuntado.

Sobre la dimisión de Miguel Ángel Pérez Triano como delegado del Gobierno en Ceuta, Bendodo ha considerado que "hay socialistas coherentes".

"Claro que el delegado del Gobierno fue avisado y claro que intentaron que mintiera y antes que mentir, ha dimitido", según el dirigente del PP, quien ha añadido que Miguel Ángel Pérez "tiene la obligación de decir la verdad de todo lo que sabe y lo que pasó y esperemos que lo haga cuanto antes".