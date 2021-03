PP-A critica el "desprecio" de ministros andaluces a esta comunidad tras su "ausencia" en actos institucionales del 28F

SEVILLA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha criticado este martes el "desprecio" de los ministros andaluces del Gobierno de Pedro Sánchez por Andalucía ya que no asistieron, pese a que estaban invitados, al acto institucional por el 28F de entrega de los títulos de Hijo Predilecto y medallas de Andalucía celebrado en el Teatro de la Maestranza de Sevilla.

Así se ha pronunciado, en rueda de prensa, la secretaria general del PP-A, Loles López, en referencia a la ausencia, pese a que "estaban invitados" por el Gobierno andaluz, en dicho acto de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, y de los ministros María Jesús Montero (Hacienda); Luis Planas (Agricultura) y Alberto Garzón (Consumo).

La dirigente popular ha calificado de "desprecio" a esta comunidad el hecho de que ninguno de esos ministros asistiera al acto institucional en el Teatro de la Maestranza.

Al respecto, López ha instado además al PSOE-A a aclarar "si también aplaude este desprecio" de los ministros andaluces "como viene haciendo con todos los demás por parte del Gobierno de Sánchez con nuestra tierra".

Para Loles López, los andaluces tienen que saber si el PSOE-A es "andaluz o antiandaluz y si va a arrimar o no le hombro y si no lo va a hacer, por lo menos que no estorbe ni aplauda los desprecios" del Gobierno de Pedro Sánchez a esta tierra.

Ha advertido al PSOE-A de que "los tiempos exigen estar del lado de los andaluces y ayudarles, no darles la espalda para pelear

por un sillón", con lo que ha instado a ese partido a defender a esta comunidad, aunque parece que le "duele muy poquito".

De otro lado, la dirigente popular ha valorado el séptimo

aniversario de Juanma Moreno como presidente del PP andaluz, "que desde entonces trabaja por el cambio a mejor de Andalucía", algo que ahora está haciendo posible desde el Gobierno autonómico tras el cambio político.

"El objetivo era el cambio y se está haciendo, mejorando nuestra tierra, bajando impuestos, dialogando desde el consenso y el acuerdo, y gobernando para todos. Esa es la ilusión que Juanma Moreno ha traído a Andalucía", ha dicho.