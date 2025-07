PP-A critica que Gobierno no destine "financiación" para atender menores migrantes y rompa la "igualdad" entre CCAA

SEVILLA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha criticado este miércoles que el Gobierno central no destine a Andalucía "financiación" suficiente para atender a los menores migrantes no acompañados y que además rompa la "igualdad" entre comunidades al dejar fuera de un nuevo "reparto" de estos menores a País Vasco y Cataluña.

En rueda de prensa, el portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha recordado que Andalucía lleva muchos años atendiendo a estos menores poniendo los recursos, pero lo que no se puede aceptar es una "jugada tan despreciable como la que el Gobierno de España intenta, que es imponernos a todas las comunidades centenares de nuevos menores migrantes, excepto a las que tienen a Pedro Sánchez sentado en la Moncloa, que son el País Vasco y Cataluña".

Para Martín, aquí no estamos en un debate sobre migrantes sí o no, sino sobre "igualdad y respeto a las comunidades autónomas y a las personas que viven en ellas, y también un debate de respeto a esos menores, a los que hay que atender y a los que no se puede tratar como mercancía, como si fueran un trozo de carne que se manda a una comunidad o a otra, dependiendo de lo que a mí me interese para seguir siendo presidente del Gobierno".

Ha querido dejar claro que Andalucía, por supuesto, "cumple su compromiso y la legislación en materia de inmigración, pero tiene todo el derecho del mundo a gritar cuando se la trata con desigualdad y cuando a otras comunidades, porque sí y por motivos políticos, se las beneficia" en cuestiones como esta.