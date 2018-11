PP-A critica que la Junta no facilite información sobre uso de tarjetas de crédito en entes instrumentales

Actualizado 10/11/2018 10:54:28 CET

SEVILLA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha criticado que la Junta de Andalucía no facilite información sobre el uso de tarjetas de crédito en los entes instrumentales de la administración, lo que demuestra la "opacidad" del gobierno de Susana Díaz en asuntos "que no le interesan".

Así se ha pronunciado, en declaraciones a Europa Press, la diputada del PP-A Teresa Ruiz Sillero, tras las respuestas escritas que ha recibido de todos los consejeros del Gobierno andaluz a raíz de una pregunta escrita que les formuló en julio en esta materia.

En concreto, la parlamentaria dirigía una pregunta escrita a cada uno de los consejeros, en las que les pedía información sobre el número de tarjetas de crédito y de débito de las que ha dispuesto en los últimos cuatro años en cada una de las consejerías, así como en las fundaciones, agencias, empresas públicas y organismos autónomos dependientes.

Junto a ello, Ruiz Sillero también preguntaba sobre qué altos cargos disponen de ellas, especificando el tipo de la tarjeta bancaria y cuál ha sido el gasto anual de cada una de las tarjetas bancarias existentes, con desglose por año y tarjeta.

A dichas preguntas, todos los consejeros del Gobierno andaluz han ofrecido una respuesta tipo, a la que ha tenido acceso Europa Press, y en la que se indica que ninguna consejería, agencia administrativa y agencia de régimen especial tiene en la actualidad la tarjeta de crédito o débito como medio de pago habilitado.

Asimismo, se añade que cumpliendo con la legalidad establecida los servicios centrales y las delegaciones dependientes de las consejerías no han dispuesto de tarjeta de crédito ni débito durante el periodo indicado y que ningún alto cargo de las consejerías dispone de tarjeta de crédito o débito.

Si bien, en lo referente al resto de entes instrumentales adscritos a las consejería, se apunta que "se ha requerido a los mismos la información solicitada la cual le será trasladada en cuanto esté disponible"; una respuesta que no ha convencido a la diputada del PP-A, quien ve "preocupante" que no se informe sobre este asunto.

Según ha indicado, los consejeros aseguran que no se usan tarjetas de crédito en sus consejerías, ni tampoco los altos cargos, "pero los conductores no creo que paguen en efectivo cuando echan gasolina", ha puesto como ejemplo Ruiz Sillero, quien cree que no se informa porque "hay mucho que ocultar".