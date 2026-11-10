El PP critica los "ocho años sin inversiones del gobierno de Sánchez" en infraestructuras de la provincia de Córdoba

Encuentro de trabajo del PP con Asfaco por el 29N. - PP

CÓRDOBA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata número tres del PP por Córdoba al Congreso de los Diputados, Cristina Casanueva, ha criticado este martes "la falta de inversiones del gobierno de Sánchez en materia de infraestructuras en la provincia durante los últimos ocho años" y ha lamentado que "numerosos proyectos de competencia estatal continúen sin ponerse en marcha o permanezcan todavía en fases iniciales de planificación".

En un encuentro de trabajo con Asfaco junto a los candidatos al Congreso Fernando Priego y Miguel Ángel Torrico, y el presidente del Consejo de Alcaldes del PP de Andalucía, José María Bellido, la popular ha avisado de que son "ocho años en blanco en materia de infraestructuras en la provincia". "Ninguno de los proyectos que dependen exclusivamente del Gobierno de España está en marcha y muchos ni siquiera cuentan con un proyecto desarrollado", ha señalado Casanueva, quien ha advertido de que "esta situación supone un freno para el crecimiento y las oportunidades de desarrollo de Córdoba".

En este sentido, ha destacado "la necesidad de recuperar el sistema ferroviario y garantizar que los ciudadanos puedan utilizar el tren con seguridad y confianza". Asimismo, ha subrayado "la importancia de mejorar los servicios de media distancia y trenes de proximidad, especialmente para estudiantes y trabajadores que utilizan diariamente este medio de transporte".

La candidata ha reclamado que "se amplíen las conexiones ferroviarias hacia el sur de la provincia, con especial atención a Puente Genil, así como la implantación de servicios de proximidad que contemplen diferentes paradas en los municipios situados a lo largo del corredor ferroviario existente".

Por otro lado, ha alertado de "la falta de previsión del Ejecutivo central ante el desarrollo de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) y el importante movimiento de personas y mercancías que generará este proyecto". "No se han previsto las infraestructuras ferroviarias necesarias, ni para el transporte de pasajeros ni para el de mercancías, teniendo en cuenta el potencial de un polo logístico que será estratégico para Córdoba y para toda la provincia", ha afirmado.

La candidata también ha incidido en la planificación aeroportuaria y ha señalado que "las necesidades logísticas de Córdoba tampoco están contempladas en las inversiones previstas por el Gobierno de España a través del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para los próximos años". A su juicio, "resulta imprescindible anticiparse a las necesidades futuras y desarrollar las infraestructuras que permitan aprovechar las oportunidades económicas y logísticas de la provincia".

En relación con el aeropuerto, Casanueva ha recordado que "Córdoba y su provincia no pueden avanzar en la apertura del espacio Schengen mientras no se disponga de los controles de aduanas y pasaportes necesarios".

Por todo ello, ha defendido "la necesidad de un cambio de rumbo en la gestión del Gobierno de España" y ha apelado a "la importancia de contar con presupuestos anuales y una planificación rigurosa de las inversiones". "Necesitamos un Gobierno que se ponga a gestionar, que planifique y que dé respuesta a las necesidades reales de la provincia", ha afirmado, añadiendo que el día 29 de noviembre representa "una oportunidad para impulsar ese cambio, con un gobierno de Alberto Núñez Feijóo que sitúe las infraestructuras y las inversiones estratégicas entre sus prioridades". "Después de ocho años de gobiernos socialistas, Córdoba necesita planificación, inversiones y compromisos reales para poder desarrollar todo su potencial", ha aseverado.

LA VÍA ANDALUZA

Por su parte, Bellido ha explicado que "la apuesta del PP se basa en la denominada vía andaluza, un modelo que está demostrando su eficacia para impulsar el desarrollo socioeconómico y el crecimiento". Así, ha defendido "el diálogo social como principio fundamental para construir el futuro, con la colaboración de instituciones, empresarios y trabajadores". "No podemos generar una sociedad en la que los empresarios sean mal vistos y en la que los autónomos y las pequeñas y medianas empresas sean considerados únicamente una fuente de recaudación", ha dicho, para agregar que "hay que trabajar todos juntos para construir un futuro mejor".

Ha reivindicado que "las políticas desarrolladas en Andalucía, basadas en el diálogo social, la bajada de impuestos y la simplificación administrativa, deben trasladarse al conjunto del país". Así, ha defendido "la necesidad de continuar reduciendo la presión fiscal y avanzar en la eliminación de trabas burocráticas para facilitar la actividad económica, favorecer la inversión y mejorar la competitividad de las empresas".

Junto a estas cuestiones de ámbito nacional, ha puesto el foco en "las necesidades específicas de Córdoba y en el respaldo que requiere la transformación de su tejido socioeconómico, cada vez más vinculado a la industrialización y al desarrollo logístico". En este contexto, ha insistido en que "el Gobierno de España debe implicarse en la ejecución de las infraestructuras estratégicas que necesita la ciudad para consolidar su crecimiento".

Entre las principales reivindicaciones, ha destacado la culminación de la Variante Oeste, "una demanda histórica, imprescindible para evitar que el tráfico pesado atraviese el centro de la ciudad y termine condicionando el desarrollo del polo industrial del poniente cordobés". "Necesitamos esta infraestructura tanto para favorecer nuestro crecimiento industrial como para mejorar la movilidad, proteger el medioambiente y cuidar la ciudad", ha señalado.

Asimismo, ha reclamado que la Variante Sur sea "una realidad y se aproveche el actual contexto de reforma de la autovía A-4 a su paso por la provincia para abordar definitivamente esta actuación". Bellido ha explicado que "el desplazamiento del trazado permitiría alejar el tráfico de zonas especialmente sensibles, como el recinto ferial, el barrio de la Fuensanta, el distrito Sur y el entorno del estadio Nuevo Arcángel, evitando que esta infraestructura se convierta en un obstáculo para el crecimiento urbano de Córdoba".

Otra de las actuaciones que ha considerado prioritarias es el desarrollo de la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza, a través del ramal central del Corredor Mediterráneo y con paso por Córdoba. Para Bellido, "este proyecto resulta fundamental para reforzar la competitividad de la ciudad y de su tejido empresarial, especialmente en un momento de expansión industrial y logística". Además, ha defendido "su dimensión estratégica para el conjunto del país, al permitir que territorios del interior y zonas afectadas por la pérdida de población puedan competir en igualdad de condiciones con otros espacios económicos".

Bellido también ha subrayado "los beneficios medioambientales de impulsar el transporte ferroviario de mercancías frente al transporte por carretera, al tratarse de una alternativa menos contaminante que contribuiría a mejorar la calidad del aire y la calidad de vida de los ciudadanos".

Y ha resumido las prioridades que el PP quiere trasladar al tejido empresarial cordobés: "diálogo social, menos impuestos, mayor agilidad administrativa e inversiones estratégicas". "Queremos que Córdoba tenga más oportunidades, más competitividad y más futuro", ha indicado, manifestando que "para conseguirlo necesitamos las infraestructuras que llevamos años reclamando y un Gobierno de España que acompañe y apoye el desarrollo económico de la ciudad y de la provincia".