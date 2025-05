PP critica la "poca sensibilidad" de Sánchez y Montero con los afectados por incidencias del AVE:"Se cura con inversión"

GRANADA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero de "falta de sensibilidad" con los afectados por las incidencias y los retrasos del AVE y ha manifestado que "eso se cura con compromiso e inversión".

Asimismo, ha criticado el "silencio cómplice" mantenido en relación a este asunto por parte de la vicepresidenta primera y líder del PSOE andaluz. "Ni una sola palabra, pero eso sí, la primera cuando se trata de privilegiar a otras comunidades frente a los intereses de Andalucía", ha reprochado a Montero.

Antes de participar en el Comité Ejecutivo Provincial del PP de Granada celebrado este lunes, el portavoz parlamentario popular se ha referido al último episodio de caos registrado este domingo en la estación de Santa Justa de Sevilla, que ha calificado como "escandaloso e indignante", y lo ha achacado a "falta de sensibilidad de Pedro Sánchez, Óscar Puente y María Jesús Montero con el transporte ferroviario en Andalucía y en toda España".

"Nadie piensa en el Gobierno de España que dentro de esos trenes y de esas estaciones, lo que hay son personas", ha subrayado Martín, quien ha enfatizado que se trata de "personas que van con sus hijos de vuelta después de unos días en Sevilla, Madrid, Málaga, Córdoba, o Granada. Personas que van a examinarse, que van a reuniones importantes de su trabajo y que de pronto se encuentran tirados en un páramo en mitad de Castilla, o que se encuentran en una estación a la que nunca llega el tren en el que se tienen que montar".

Para el portavoz parlamentario popular, "esa falta de sensibilidad se cura con compromiso, que se plasma con dinero en los Presupuestos Generales del Estado", en los que "de cada diez euros que hay pintados para destinar al transporte ferroviario, sólo se ejecutan tres y los otros siete se quedan en el cajón", ha asegurado. "Frente a esa manera de hacer política, que es la manera que provoca la indignación de los ciudadanos y de los andaluces, aquí, con el Gobierno de Juanma Moreno, lo que intentamos es transparencia, información, buena gestión y compromiso presupuestario", ha añadido.

CONGRESO DEL PP PARA "ESCRIBIR EL FUTURO QUE ESPAÑA MERECE"

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento andaluz se ha referido a la convocatoria del Congreso Nacional del PP, "un partido que puede hacer congresos nacionales, mientras que otros, a la vista de las informaciones que están saliendo, dedican su tiempo a machacar lo que ha sido su historia y lo que han sido sus dirigentes históricos", ha manifestado, al tiempo que ha vaticinado que el país se encuentra en "los estertores del sanchismo".

A su juicio, "estamos asistiendo al final de esa etapa política y a los hechos me remito. Lo que se percibe actualmente en España es que no hay nadie a los mandos, los trenes o no llegan o llegan cuando les da la gana; si hay apagones, no hay responsables de esos apagones posteriormente", a lo que hay que sumar, según ha apuntado Martín, "lo que ya se percibía hace unos meses, ataques a la libertad de prensa, ataques a la separación de poderes, ataques a todo lo que no sea el cesarismo que Pedro Sánchez ha implantado en su partido y que ha pretendido implantar en España".

"Se acaba esa época, se va a acabar y el PP se pone a punto en este congreso para estar a disposición de los españoles y capitanear o ir de la mano con ellos a escribir ese futuro que España y Andalucía y Granada merecen", ha concluido Martín.