El PP critica que el PSOE esté "centrando todos los esfuerzos de su gobierno" en Diputación de Granada en la memoria

GRANADA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo popular en la Diputación de Granada, Inmaculada Hernández, ha presentado las mociones que elevará al debate plenario que la institución tiene previsto celebrar el próximo jueves y que, según ha explicado "chocan con la actitud silente" de su presidente, José Entrena (PSOE), "centrando todos los esfuerzos de su gobierno" en un debate sobre la dictadura franquista y la Ley de Memoria Histórica y Democrática.

"Cada debate tiene su momento, pero los ciudadanos necesitan respuestas a la difícil situación actual que atravesamos. No se puede utilizar a las víctimas al antojo del PSOE cuando no hay nada que ofrecer a la ciudadanía. No puede Entrena utilizar esta Ley para justificar su inacción y su falta de ideas sacando y utilizando a su antojo a aquellos a los que pretende sin embargo proteger y dignificar porque flaco favor les hace", ha apuntado en una nota Hernández.

Por su parte, el grupo popular elevará al pleno de la institución una moción que busca la implantación de fibra óptica en el cien por cien de los municipios de la provincia de Granada. "Una medida más que proponemos para evitar la despoblación. Es necesario que sea esta casa quien implante medidas que modernicen y hagan más atractivo no abandonar nuestras localidades ofreciendo tecnología y oportunidades a jóvenes y mayores".

Por ello se va a instar a las empresas operadoras a avanzar en la instalación de sistemas de banda ancha de nueva generación y prestar el asesoramiento técnico y administrativo necesario a los ayuntamientos de la provincia para la mejora de las infraestructuras de las telecomunicaciones.

Otra de las mociones que el grupo popular elevará al debate será la negativa al indulto de los condenados por sedición. "Es llamativo el silencio del PSOE granadino avergonzado pero silente ante la desfachatez y la traición que Pedro Sánchez está haciendo al régimen constitucional y al conjunto de los españoles".

Hernández ha señalado que el presidente del Gobierno actúa "de espaldas a los propios pronunciamientos que ha hecho tanto la Fiscalía como el Supremo". "Hablar del pasado para evitar pronunciarse del presente. Un presente que pasa por la vergüenza y la traición al indultar a aquellos condenados por intentar romper España. Entrena quiere hablar del pasado pero ¿va a mostrar su respaldo incondicional y absoluto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico español oponiéndose a los indultos de Sánchez? o ¿esta parte de la historia no le interesa?".

Por último, los populares apoyarán, a través de un manifiesto, su apoyo a la cofradía de pescadores y sus federaciones para que todas las áreas del caladero mediterráneo tengan voz en un nuevo modelo de cogestión.