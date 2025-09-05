El PP critica que "Sánchez envía a Montero a Montilla a vender humo" mientras "maltrata a Córdoba"

CÓRDOBA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del PP de Córdoba, Adolfo Molina, ha lamentado que este viernes, el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, "envía a María Jesús Montero a Montilla a vender humo, mientras sigue maltratando a los cordobeses y premiando a los independentistas, cuando debería estar defendiendo a Andalucía".

Según ha informado el PP en una nota, Molina ha censurado que "el PSOE pretenda disfrazar de quita de la deuda lo que en realidad es un engaño, porque ahí no hay dinero nuevo, no hay más recursos para los cordobeses, no hay más recursos para sanidad, educación, servicios sociales", sino que lo que hay es "un engaño de trilero donde dicen quitar una hipoteca a los andaluces pero al final lo que hacen es ponerla en otro sitio y encima sumar las hipotecas de los demás para que terminemos pagando las deudas que tienen otras comunidades autónomas".

En este contexto, el popular ha recalcado que "Andalucía pierde cada año 1.500 millones de euros por un sistema de financiación injusto pactado con ERC", algo que "Montero, como ministra de Hacienda, lo sabe y no hace nada para cambiarlo". "Montero debería venir hoy a la provincia de Córdoba a decir cuándo vamos a tener los cordobeses y los andaluces un nuevo modelo de financiación justo y estable que nos permita competir en igualdad de condiciones con los demás", ha afirmado.

Adolfo Molina ha remarcado los "problemas ferroviarios" que tienen los andaluces y los cordobeses, y como ejemplo "el caos que vivimos ayer con cortes eléctricos, con averías, con trenes parados a mitad de campo, viajeros atrapados, como hemos visto en plena hora de calor, y lo peor es que pasa casi todos los días. Y aquí ni Sánchez, ni Puente, ni Montero piden perdón, lo único que hacen es señalar a las empresas privadas, insinuar sabotajes, pero nada de asumir responsabilidades", ha criticado.

El presidente del PP cordobés ha incidido en que "la ministra Montero debería venir a Córdoba para dar una respuesta de agravios históricos que tiene el Gobierno de España con nuestra provincia como la conversión en autovía de la N-432, una de las vías con más siniestralidad de España; la Variante Oeste, la falta de capacidad eléctrica que tiene nuestra provincia, de la que no tenemos más noticias que un anuncio que hizo la ministra del ramo hace casi un año", a lo que se suman "otros proyectos como el Museo Arqueológico, las paradas de cercanías, la construcción de viviendas", entre otros.

"Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez castiga a los cordobeses, sigue habiendo prebendas a los independentistas, porque para mantenerse en el Gobierno hay que pagar un precio demasiado alto para todos", ha afeado Molina, quien ha agregado que, "frente a esa forma de gobernar, nosotros seguimos planteando esa alternativa que ofrece el PP-A, el PP de Juanma Moreno, con un proyecto serio, responsable, que baja impuestos, que genera empleo, que atrae inversiones y que defiende a Córdoba y que defiende a Andalucía con hechos y no con propaganda".

El presidente del PP cordobés se ha preguntado "a qué ha venido Montero hoy a Montilla, porque si no viene a pedir perdón a los cordobeses y a los andaluces por tantos agravios, si no viene a presentar un sistema de financiación justo para todos tengamos las mismas oportunidades independientemente de donde vivamos, si no trae carreteras seguras, trenes fiables, viviendas dignas y protección de nuestro patrimonio, pues creo que se podía haber ahorrado este viaje".

Al respecto, ha agregado "aquí lo que necesitamos son realidades, respuestas y no ese abandono al que nos tiene sometido el Partido Socialista". Por todo ello, desde el PP de Córdoba "vamos a levantar la voz para decir que Córdoba no se vende, que Córdoba no se engaña y desde aquí vamos a defender siempre el futuro, las oportunidades y todo lo que hay por hacer en nuestra tierra", ha apostillado Molina.