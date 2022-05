El PP critica que el tiempo de pago a proveedores del Ayuntamiento de Jaén alcanza "casi los 700 días"

JAÉN, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Jaén Jesús Ortega ha advertido este lunes del "incremento sostenido en el tiempo" del periodo medio de pago a proveedores (PMP) por parte del Consistorio jiennense, situándose en "692 días" según el último dato disponible que fue elevado a la Junta de Gobierno Local.

Así lo ha trasladado el edil del PP en una nota en la que ha expresado la "preocupación" del Grupo Popular porque "la ciudad de Jaén no puede seguir con un periodo medio de pago a proveedores descontrolado".

"Ya no es solo que el alcalde, Julio Millán (PSOE), no sea capaz de elaborar un nuevo presupuesto municipal y que tengamos que trabajar con unas cuentas aprobadas en 2017, sino que demuestran su incapacidad política para que los proveedores no se conviertan en los rehenes económicos de un equipo de gobierno que va a la deriva económica", ha manifestado el concejal del PP.

Tras requerir "más ímpetu y gestión para que esta situación acabe", Jesús Ortega ha aseverado que el alcalde "tiene liquidez en las cuentas municipales, pero no son capaces de pagar a aquellos empresarios y autónomos que prestan servicios al Ayuntamiento, algo que es inconcebible en términos económicos, porque los autónomos y las pequeñas empresas no pueden ser los que financien los servicios públicos municipales a 700 días", ha advertido el edil 'popular'.

Para Jesús Ortega, la cifra de 692 días a los que se paga a los proveedores del Ayuntamiento de Jaén "no hace más que certificar una gestión más que deficiente" por parte de los actuales responsables municipales.

Además, el representante del PP ha destacado que "la ciudad afronta la recta final de este mandato municipal" y desde el gobierno local "no solo han sido incapaces de reducir los tiempos de pago a proveedores, sino que lo han incrementado a pesar de acogerse a los mecanismos de financiación y pago de facturas del Ministerio de Hacienda".

Ortega ha finalizado instando al alcalde a "poner orden y establecer una hoja de ruta en materia económica para el Ayuntamiento, porque sin planificación no hay futuro ni oportunidades para Jaén".

Frente a ello, ha valorado el trabajo llevado a cabo por el PP en materia de planificación, en la que "en los últimos ejercicios ya se reducía el déficit municipal cada año en seis millones de euros, y el PMP bajaba 45 días al año, una senda que ha paralizado este gobierno municipal", según ha lamentado Jesús Ortega.