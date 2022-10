PP-A critica el voto "contra Andalucía" en el Senado de Espadas, que protesta a Aguirre por "falta de respeto"

SEVILLA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha vivido este jueves un rifirrafe dialéctico entre el Partido Popular y el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, que ha tenido como desencadenante el reproche que le ha dirigido el portavoz popular, Toni Martín, durante su pregunta al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Moreno.

Martín ha afirmado con ironía que "le doy la bienvenida al señor Espadas, que ayer estuvo en el Senado votando en contra de los intereses de Andalucía (una moción para exigir más inversiones de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) y no estuvo votando leyes tan importantes como la de Función Pública y de Policías Locales".

"El único senador que no estuvo", ha apostillado.

A la conclusión de la respuesta de Moreno a la pregunta de su partido, Espadas se ha dirigido al presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, para plantearle "presidente, puedo preguntarle una cosa, he tenido una interpelación directa del señor Martín faltando al respeto a este senador en representación de este Parlamento, le pido que me dé el uso de la palabra".

Aguirre ha sostenido en su respuesta que "la discrepancia es la base de la democracia" para considerar que "hemos tenido un debate" y que "según criterio del presidente, no se ha faltado al decoro ni a la integridad".

Entonces el presidente del Parlamento ha afirmado que "según el criterio del presidente, aplicando el artículo 77 del Reglamento, no tiene la palabra y seguimos el orden del día".

"Muchas gracias, señor presidente", ha zanjado Espadas la cuestión.

La diputada socialista Pilar Navarro ha instado a Aguirre a que "lea el artículo 77", a lo que ha replicado el presidente del Parlamento que "me lo he leido mientras estaban hablando, no me cuente a mí historias".