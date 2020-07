PP-A y Cs escenifican un desencuentro en la comisión de la Faffe, que retomará las comparecencias en septiembre

SEVILLA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La comisión de investigación sobre la ya extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) creada en el Parlamento autonómico ha acordado retomar las comparecencias a partir de septiembre, algo con lo que no está de acuerdo el PP-A, que prioriza cambiar el Reglamento de modo que se evite el "boicot político" que, a su entender, ocurrió con la "espantada" de algunos cargos socialistas, como el expresidente de la Junta Manuel Chaves, que acudió cuando fue citado pero no se sometió a las preguntas de los grupos parlamentarios.

Esta comisión de investigación ha retomado su actividad después de que se suspendieran sus trabajos el pasado 13 de marzo como consecuencia de la pandemia por Covid-19. Así, el único punto del orden del día de la reunión de este jueves era programar sus trabajos y, para ello, el presidente de la comisión y diputado de Cs, Enrique Moreno, ha trasladado al resto de miembros una propuesta que pasaba por retomar en septiembre las comparecencias que quedaron pendientes.

Este asunto ha sido bien visto por todos los grupos parlamentarios salvo por el PP-A, cuya representante en el órgano, Ana Vanessa García, ha explicado que "existe la necesidad urgente de que el Parlamento desarrolle la normativa de funcionamiento de las comisiones de investigación tras las espantadas de dirigentes como Chaves" para así "garantizar la utilidad y finalidad de estas comisiones y evitar el boicot político o las estrategia de algunos partidos, como ha ocurrido en la Faffe con dirigentes socialista y expresidentes".

"No estamos de acuerdo en que se puedan volver a producir espectáculos tan bochornosos como esas huidas o como que la presidenta del grupo parlamentario del PSOE-A, Susana Díaz, se niegue a ser notificada en sede parlamentaria porque dice que este no es su lugar de trabajo", ha proseguido la 'popular', que entiende que "se debe hacer una norma que garantice que ese tipo de situaciones bochornosas no se repitan".

A su juicio, la reglamentación de la comisión de investigación "no es una cuestión de plazos sino de voluntad política", de modo que reclama a la Presidencia del Parlamento "que tome la iniciativa". Y es que el PP-A cree que esta modificación de la norma se tiene que hacer antes de comenzar la segunda fase de comparecencias "para que no se le vuelva a faltar el respeto al Parlamento y que el PSOE-A no vuelva a faltar el respeto a los andaluces".

Sobre este asunto, el presidente de la comisión de la Faffe se ha mostrado partidario de una reforma en la norma que regula las comisiones de investigación "para que quede más claro todo el funcionamiento interno y, sobre todo, en el ámbito de las comparecencias", si bien cree que este asunto "no le compete a la comisión, sino a la Presidencia del Parlamento". "Es un trabajo sobre el que la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, ya se pronunció pero que no compete a la comisión, así que mientras tanto, si no se produce, tenemos que continuar trabajando", ha agregado.

"La comisión tiene encomendado un trabajo, la investigación y posteriormente la fase de conclusiones de todo el trabajo llevado a cabo para que lo conozcan todos los andaluces, que es nuestro objetivo", ha recalcado el diputado de Cs.

PSOE-A: "PP-A SE QUEDA SOLO"

Sobre lo ocurrido también se ha pronunciado el portavoz adjunto del PSOE-A, Rodrigo Sánchez Haro, en una nota de prensa, donde ha hecho hincapié en que el PP-A "se ha quedado solo" en la comisión porque "todos los grupos han votado en contra de suspenderla para cambiar su regulación, incluido su socio de gobierno, Cs". "Hemos asistido a la escenificación y el circo que PP-A tiene montado y que solo persigue el escarnio público a ex altos cargos socialistas, demostrando no solo el PP sino Moreno su falso talante moderado, con una actitud radical, votando en contra de que continúen los trabajos de la comisión con normalidad".

"Como les está saliendo mal la comisión, si no sacan rédito político, cambian la ley", ha recalcado Sánchez Haro, que ha acusado al PP-A de querer convertir estos órganos parlamentarios "en un juzgado de lo penal, pero solo cuando le interesa", al tiempo que ha reprochado al Gobierno andaluz que "prefieren el escarnio público a trabajar, porque no quieren conocer la verdad, que está sumido no solo en una crisis de gobierno sino en una crisis de incompetencia".

HASTA LA SEGUNDA SEMANA DE SEPTIEMBRE

De su lado, Enrique Moreno, en rueda de prensa, ha explicado que, a pesar de la postura contraria del PP-A, se ha acordado, en virtud de la propuesta que ha elevado al resto de grupos, que se retomen las comparecencias en septiembre en el mismo punto en el que se quedaron en marzo, citando a Concepción Domínguez del Toro y Lourdes Medina, cuyas citaciones decayeron por el estado de alarma.

A partir de ahí, los trabajos continuarán en función del calendario que fue acordado por unanimidad antes de la pandemia, esto es celebrando una sesión en horario mañana todas semanas que el Parlamento no acoja sesiones plenarias. En concreto, las comparecencias arrancarán a partir de la segunda semana septiembre y ha precisado que del listado inicial que se aprobó con 40 comparecientes, 18 ya han sido citados y faltan 22, al margen de que después decidan ampliar esta nómina o volver a citar a los que se ausentaron.

Con todo, el diputado de Cs ha asegurado que continuarán "con el trabajo que nos han encomendado los andaluces, conocer el funcionamiento de la Faffe y esclarecer el desvío de dinero de la fundación" y ha valorado positivamente el trabajo de la comisión porque "estamos desarrollando una importante fase de investigación, primero hubo una fase documental donde se ha recibido una gran cantidad de documentación".

Al tiempo, ha subrayado que una vez "estudiada y analizada" se inició la fase de comparecencias. En este sentido, el presidente de la comisión ha recordado que de los 18 comparecientes tan solo "algunos altos cargos del PSOE-A se han negado a colaborar", pero el resto de comparecientes "sí han comparecido y han respondido a todas las preguntas de los grupos".

"El trabajo de investigación está siendo positivo para que los andaluces conozcan con claridad y transparencia lo que pasó con los fondos de la Faffe", ha destacado el diputado de Cs, que ha asegurado que "algunos de los que no asistieron a la comisión han rectificado y han expresado su voluntad de colaborar en un futuro cuando sean citados de nuevo". Por tanto, "los grupos han dicho que volverán a ser citadas", ha asegurado.