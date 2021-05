PP y Cs sacan adelante el decreto-ley de ayudas a las ELA con apoyos de PSOE-A y Adelante y pese al rechazo de Vox

SEVILLA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha convalidado este miércoles, con los votos de PSOE-A, PP-A, Ciudadanos (Cs) y Adelante Andalucía, y con el rechazo de Vox, el decreto del Gobierno andaluz por el que se aprueba una línea de subvenciones destinada a la financiación de actuaciones relacionadas con el desarrollo y ejecución de las competencias de las 36 entidades locales autónomas (ELA) de Andalucía.

Dicho decreto se va a tramitar como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, según ha acordado también el Pleno con los mismos apoyos de PSOE-A, PP-A, Cs, Adelante y los diputados no adscritos expulsados de dicho último grupo, y con el rechazo de Vox.

Se trata, en concreto, del Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se aprueba una línea de subvenciones destinadas a las entidades locales autónomas andaluzas para la financiación de actuaciones relacionadas con el desarrollo y ejecución de sus competencias, y se modifican varios decretos-leyes.

En defensa de este decreto ante el Pleno del Parlamento ha intervenido el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, quien ha argumentado que esta norma viene a paliar los problemas de financiación de las ELA para prestar las importantes competencias propias de marcado carácter urbano que les reconoce la Ley de Autonomía Local de Andalucía (Laula) y que, por primera vez, permitirá que las ELA reciban directamente ayudas de la Junta.

ADVERTENCIA DE MARÍN A VOX

Antes de que Vox confirmara que iba a rechazar la convalidación de este decreto, Juan Marín ha aludido a esa posibilidad y ha tachado de "inaceptable no aprobar este decreto por cuestiones ideológicas".

Además, ha avisado de que el actual Gobierno de PP-A y Cs "va a traer cualquier decreto, iniciativa legislativa, a este Parlamento aunque finalmente no salga adelante, porque cuando se hace lo correcto no se puede dar marcha atrás", y ha emplazado a dar explicaciones a quienes quieran "tumbar un decreto que puede beneficiar a 40.000 andaluces".

Marín ha resaltado que la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha dispuesto una partida presupuestaria de 2,5 millones de euros destinada exclusivamente a las ELA para ayudarles a sufragar los servicios que deben prestar a su población, tales como la conservación y reparación de las vías urbanas, el alumbrado público o el alcantarillado, la limpieza viaria, los servicios funerarios, el abastecimiento de agua, la recogida de residuos o el control de alimentos.

De esta manera, este decreto establece una línea de subvenciones destinadas a las ELA para la financiación de actuaciones relacionadas con el desarrollo y ejecución de sus competencias, dentro del Plan de cooperación municipal.

Permite que, por primera vez, la Administración andaluza pueda asignar ayudas directas a las ELA, ya que hasta ahora solo podía hacerlo a través de los municipios matrices de éstas. En concreto, con este decreto se destinarán 2,5 millones de euros a las 36 ELA de Andalucía, según ha incidido el vicepresidente de la Junta.

PSOE-A PIDE QUE EL DECRETO SE TRAMITE COMO PROYECTO DE LEY

En el turno de los grupos, el diputado del PSOE-A Felipe López ha explicado que su formación ha planteado al Gobierno andaluz que tramite como proyecto de ley este decreto, algo que la Junta ha aceptado y el parlamentario socialista ha valorado, porque va "en beneficio" de quienes viven en las ELA, y ha subrayado que "hay razones fundadas para hacerlo".

Ha apuntado que el decreto "no es para tirar cohetes", y ha sostenido que "la insuficiencia financiera de las ELA hay que plantearla por la vía adecuada", de ahí que los socialistas quieran que dicha iniciativa "se tramite como un proyecto de ley" en el que el PSOE-A planteará una "financiación incondicionada" para las entidades locales autónomas y realizarán "una propuesta" de cantidad en concreto "para que el Gobierno la estime", según ha abundado Felipe López.

La parlamentaria del PP-A Rosalía Espinosa, por su parte, ha insistido en que por primera vez habrá subvenciones directas por importe de 2,5 millones para las ELA, a las que además se les han ampliado las competencias a través de otro decreto. Ha defendido que, sin duda, se trata de una "buena noticia" y evidencia la "empatía" del Gobierno andaluz, y tendría que ser también del Parlamento, con los ciudadanos que viven en esos municipios pequeños. Ha preguntado a Vox si va a decir a los ciudadanos que viven en ELA que no quiere que reciban fondos para sus municipios.

El parlamentario de Cs Raúl Fernández ha indicado que este no es un decreto aislado, sino que forma parte de un conjunto de medidas de la Junta para favorecer la financiación de la entidades locales autónomas, y ha sostenido que los grupos que rechacen el decreto tendrán que dar explicaciones a los alcaldes de esas entidades, que han reclamado estas medidas. Ha destacado que es la primera vez que se conceden ayudas a las entidades sin necesidad de que pasen por el ayuntamiento matriz y se da respuesta a una reivindicación histórica a los alcaldes de las ELA.

CRÍTICAS DE ADELANTE Y VOX

En cambio, el parlamentario de Adelante Ismael Sánchez ha sostenido que este decreto "se ha hecho a espaldas de las ELA, de la Federación Andaluza de entidades municipales y de las 40.000 personas en quienes se nos pide que pensemos", y ha avisado a Marín de que "cada vez que traiga una chapuza nos va a tener enfrente". Ha criticado además que los 2,5 millones de fondos que se le asignan a las ELA en este decreto vienen "con dos años de retraso", y después de que desde la Junta se haya "hurtado" a dichas entidades de "500.000 euros procedentes de los Presupuestos de 2019 y de 2,5 millones del Presupuesto de 2020".

Finalmente, la portavoz adjunta de Vox, Ángela Mulas, ha indicado que es sorprendente e "inaceptable" que el Gobierno plantee este decreto para aprobar unas subvenciones que ya están incluidas en los Presupuestos de la comunidad de este año. Lo que se tendría que hacer, a su juicio, es publicar las subvenciones en el BOJA --Boletín Oficial de la Junta de Andalucía-- y ejecutarlas, "pero no traer un decreto como una medida de urgencia cuya finalidad no se sabe cuál es". Para Mulas, lo que se pone de manifiesto con este decreto es algo que ya pasaba con los gobiernos del PSOE-A, que "no se ejecutan los presupuestos", y ha advertido de que Vox no va apoyar la "propaganda" de la Junta.