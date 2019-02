El Parlamento andaluz condena el "golpe de estado" en Cataluña con dos iniciativas de PP y Cs que el PSOE rechaza votar

Actualizado 21/02/2019 17:46:57 CET

SEVILLA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox han sumado este jueves sus votos en el Pleno del Parlamento andaluz para sacar adelante sendas proposiciones no de ley (PNL) que han defendido conjuntamente los dos primeros grupos contra el "golpe de estado" en Cataluña y en defensa de la unidad de España, y que el PSOE-A se ha negado a votar al entender que constituían una "cortina de humo".

De esta manera, el Parlamento, con el voto en contra de Adelante Andalucía --la confluencia de Podemos e IULV-CA--, y sin los votos del PSOE-A, ha manifestado su apoyo "a todos los catalanes que sufren el acoso y la coacción de los grupos radicales separatistas", y exige "al Gobierno de la Nación que proteja los derechos y las libertades de todos los ciudadanos".

La votación ha tenido que repetirse varias veces porque varios parlamentarios indicaban que no podían ejercer su derecho con el nuevo sistema de votación que se ha estrenado este jueves en el Pleno.

De igual modo, en virtud de la iniciativa del PP-A, que ha incorporado enmiendas de Cs, el Parlamento andaluz "insta al Consejo de Gobierno para que inste al Gobierno de la Nación a exigir el cese de las negociaciones entre los gobiernos de España y de la Generalitat de Cataluña cuyo objetivo es la división de la soberanía nacional".

También ha instado al "Gobierno que salga de las urnas el próximo 28 de abril que no acepte la constitución de una Mesa Bilateral para una negociación entre el Estado y una comunidad autónoma en un plano de la igualdad".

Asimismo, el Parlamento "insta al Consejo de Gobierno a garantizar que Andalucía ejercerá una defensa activa de la unidad de España, de la Constitución y exigirá al Gobierno de España que salga de las urnas el próximo 28 de abril un trato y relación equilibrada del Estado con todas las comunidades autónomas".

Además, y en virtud de la iniciativa de Cs, también modificada por el PP-A, el Parlamento rechaza que "se legitime a aquellos que han dado un golpe de estado, perseveran en su intención de romper la convivencia entre los españoles y constantemente intentan desprestigiar a las instituciones democráticas de nuestro país, y con ello al conjunto de los españoles".

"CONCESIONES AL SEPARATISMO"

También ha pedido que "el futuro presidente del Gobierno de España, salido de las urnas el próximo 28 de abril, rechace concesiones al separatismo, como las reflejadas en el documento de las 21 exigencias separatistas".

El Parlamento andaluz exige "que el Gobierno de España aplique la Constitución, proteja a los ciudadanos catalanes de las vulneraciones constantes de sus derechos por parte del separatismo, alentadas por el señor (Quim) Torra, integrantes de su Gobierno y de los partidos que le dan apoyo, y reconozca que el diálogo solo cabe con aquellos que aceptan el cumplimiento de la ley".

EN DEFENSA DE LA UNIDAD DE ESPAÑA

En defensa de la iniciativa del PP-A, su portavoz parlamentario, José Antonio Nieto, ha subrayado que "es necesario hablar de la unidad de España, porque sólo en ella Andalucía encontrará el lugar que le corresponde". Además, ha rechazado que exista un "derecho de autodeterminación" de Cataluña o que sea "legítimo" que dicha comunidad pueda aspirar a la independencia.

Nieto ha aludido a la manifestación convocada por 'populares' y Ciudadanos (Cs), con apoyo de Vox, hace unas semanas en la Plaza de Colón de Madrid, en la que, según ha valorado, los impulsores quisieron darle el "protagonismo a los ciudadanos" y que primase "la defensa de todo el territorio, la defensa del país" y sus símbolos.

El portavoz 'popular' ha argumentado que la "indignación" que se plasmó en esa concentración "llegó a tanto" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha podido resistir y se ha visto obligado a convocar elecciones generales para el 28 de abril.

Nieto ha criticado que esa fecha hace que la campaña electoral se celebre en parte en Semana Santa, y que es menos de un mes antes de las elecciones locales, autonómicas y europeas del 26 de mayo, pero ha indicado que "es tan necesario que los andaluces y el resto de españoles se manifiesten en las urnas que hasta nos parece bien que se convoquen elecciones en esa fecha".

En defensa de la iniciativa de Cs, su parlamentario Fran Carrillo ha proclamado que "la única nación es España", y ha aludido a la "indisoluble" unidad de la misma que consagra la Constitución de 1978.

Ha criticado la llegada "por la puerta de atrás" de un presidente del Gobierno, en alusión a Pedro Sánchez, "apoyado por formaciones dudosamente demócratas, por quienes quieren romper la convivencia", y en esa línea ha aseverado que el actual jefe del Ejecutivo "ha demostrado que es capaz de todo con tal de mantenerse en el poder".

Carrillo ha aludido al "proceso de separación con base en un golpe de estado" que, a su juicio, se ha impulsado desde Cataluña, y ha pedido el apoyo de las fuerzas "constitucionalistas" a esta iniciativa y que rechacen la "conculcación de derechos de los españoles".

El diputado de Cs ha afeado la "callada" de la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, frente al comportamiento de Pedro Sánchez, al que "no se ha enfrentado", según ha criticado Carrillo, quien ha apuntado a que ese "silencio" pueda obedecer al "miedo personal" de la dirigente socialista de "ver su puesto en peligro".

PSOE-A TACHA A PP-A Y CS DE "SALVAPATRIAS DE TRES AL CUARTO"

En el turno de los grupos no proponentes, la parlamentaria del PSOE-A Ángeles Férriz ha tachado de "cortina de humo" esta doble iniciativa, y ha criticado que los dos partidos del Gobierno andaluz, que "no son capaces de poner orden en su casa", hayan llevado al primer Pleno de la legislatura unas proposiciones sobre Cataluña y no sobre Andalucía, que además se basan en "mentiras", porque "no ha habido ni una sola cesión" hacia el Ejecutivo de la Generalitat.

Además, ha acusado a 'populares' y 'naranjas' de ser "unos salvapatrias de tres al cuarto", y les ha reprochado que "no les importa España" ni "los problemas de la ciudadanía", sino que "lo que quieren es rebañar votos", y se unen "por intereses electoralistas", así como para "distraer la atención".

Por parte de Adelante Andalucía, la diputada Maribel Mora ha tachado de "indignante" que la primera iniciativa que PP-A y Cs hayan llevado al Pleno del Parlamento en esta legislatura verse "sobre Cataluña" planteándolo además "como una cuestión de Estado" y sin proponer "ninguna solución".

En esa línea, ha acusado a PP-A y Cs de "buscar la crispación" con estas iniciativas, de no considerar a Andalucía como "cuestión de Estado", y ha criticado que no hayan centrado su iniciativa en cuestiones como la pobreza, el paro juvenil o los salarios bajos. Además, ha apuntado que "el modelo territorial de Estado está agotado", y ha defendido "el derecho a decidir" no sólo el modelo territorial, sino también otras cuestiones como los servicios públicos.

VOX CRITICA LA "VERGONZANTE" ACTUACIÓN DEL GOBIERNO RAJOY

Finalmente, el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, ha expresado el "escepticismo" de su grupo en relación a "los motivos que mueven" a PP-A y Cs con estas proposiciones, y en esa línea ha criticado la "actitud vergonzante" que, en su opinión, protagonizó el entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy "antes, durante y después del golpe de estado" en Cataluña de 2017.

En esa línea, ha acusado a los 'populares' de no haber hecho "nada" durante el "golpe" mientras ahora traen "propuestas más o menos grandilocuentes" que "ya no tienen mucha aplicación", y ha afirmado que fue Rajoy quien "colocó" a Pedro Sánchez "en bandeja de plata en La Moncloa", anteponiendo "los intereses personales a los de la nación" cuando se enfrentó a la moción de censura del PSOE. También ha llamado la atención respecto al posicionamiento de Cs porque el artículo 155 de la Constitución se aplicó "como quería Albert Rivera".