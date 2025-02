PP-A defiende la cuestión prejudicial al TJUE en caso ERE: "Europa no puede mirar a otro lado ante intento de impunidad"

SEVILLA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular de Andalucía, Antonio Repullo, ha asegurado este lunes que "Europa no puede mirar hacia otro lado ante un intento descarado de impunidad promovido desde el propio Gobierno de Sánchez para blanquear el saqueo de los ERE en Andalucía".

Repullo se ha pronunciado así tras explicar en rueda de prensa que su partido ha presentado una cuestión prejudicial en la Audiencia Provincial de Sevilla para que se eleve al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ante el fallo del Tribunal Constitucional en el caso de los ERE a raíz de los recursos de los exaltos cargos socialistas condenados.

Ha remarcado sobre esta iniciativa que "España es un Estado miembro de la Unión Europea y, como tal, su ordenamiento jurídico debe someterse a los principios fundamentales del derecho comunitario", según una nota de este partido, antes de continuar explicando que "el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dejado claro que los jueces nacionales pueden, y deben, no aplicar resoluciones de tribunales constitucionales nacionales si estas vulneran el derecho de la UE".

El número dos en el organigrama del PP andaluz ha defendido esta iniciativa legal como "respuesta a la inaceptable deriva del Gobierno de Pedro Sánchez en su invasión de las instituciones del Estado y su sistemático desprecio por la separación de poderes".

El secretario general del PP andaluz ha fundamentado acudir a instancias judiciales europeas ante el hecho de que las sentencias del Tribunal Constitucional en el caso de los ERE "han reinterpretado la legalidad de ciertas normas autonómicas de una manera que contraviene los principios europeos de justicia y lucha contra la corrupción".

"No podemos permitir que el mayor caso de corrupción en la historia democrática de España, el escándalo de los ERE, quede aguado y reescrito por intereses estrictamente partidistas", ha remarcado.

"Estamos viendo cómo el Ejecutivo ha tomado el control de órganos fundamentales de nuestro Estado de derecho, dinamitando su independencia y destruyendo la confianza de los ciudadanos en sus instituciones", se ha lamentado.

Según Repullo, "el Tribunal Constitucional, al redefinir de manera excepcional los requisitos del delito de malversación, está intentando suavizar las responsabilidades de un fraude millonario que afectó directamente a los ciudadanos andaluces".

"No vamos a permitirlo", ha insistido, al tiempo que ha aclarado que "esto no solo es un ataque a la legalidad, sino que, además, contradice el artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que obliga a los Estados miembros a establecer sanciones eficaces y disuasorias contra el fraude y la malversación de fondos públicos".

Ha blandido que esta iniciativa persigue "garantizar que España siga siendo un país donde la justicia no es manipulada por los intereses de quienes ocupan el poder".

Repullo ha argumentado que "Andalucía tiene la obligación de defenderse. Los ataques que, contra su dignidad, contra su memoria y contra su patrimonio, está lanzando el PSOE, deben tener una respuesta inmediata y colectiva".

"El Partido Popular, que siempre ha defendido a las andaluzas y a los andaluces de la corrupción, y que gobierna ahora la Junta de Andalucía con transparencia y seriedad, no va a lavarse las manos en un asunto tan grave, como son los ERE", ha asegurado, antes de advertir que "la democracia española está siendo sometida a una tensión sin precedentes".

Ante esta situación, ha asegurado que "el Partido Popular va a asumir su responsabilidad, como siempre ha hecho, porque recordemos que gracias al PP andaluz se investigó el caso de los ERE y se depuraron responsabilidades".

"USAR TODAS LAS HERRAMIENTAS EN CUMPLIMIENTO DEL DERECHO EUROPEO"

"En virtud del compromiso que tenemos con las andaluzas y los andaluces, vamos a actuar con firmeza y con rigor, utilizando todas las herramientas a nuestro alcance para garantizar la defensa del orden constitucional y el cumplimiento del derecho europeo", ha recalcado.

Repullo ha subrayado que "el Partido Popular es un dique contra el chanchulleo diario del PSOE, un partido que ha hecho de la mentira y de la manipulación su único medio de subsistencia" y ha advertido que "no vamos a permitir que Pedro Sánchez y sus socios utilicen las instituciones para retorcer la ley buscando reescribir la historia de nuestra tierra. Andalucía no olvida y no va a permitir este truco indigno y chapucero".

A su juicio, el acoso del PSOE a la justicia, imitando los discursos del independentismo y del populismo, son "la peor noticia posible para un país que jamás sufrió tanto en democracia. El delirio sanchista está robándonos derechos, seguridad y confianza".

"JUSTIFICAR LOS ERE ES NEGAR A ANDALUCÍA SU DIGNIDAD"

"Por supuesto que nos rebelamos contra la frivolidad y el rencor del PSOE, que intenta lavar un pasado oscuro utilizando el poder del Estado contra la verdad y contra su propia tierra", ha seguido explicando. Por eso, afirma que "justificar los ERE, es negar a Andalucía su esencia, su libertad y su dignidad. Porque esta tierra se levantó contra este socialismo saqueador, y se comprometió con un partido y un presidente, Juanma Moreno, que ha transformado esta tierra y la ha llevado a donde nunca nadie creyó que llegaría".

Ha reafirmado que "desde el Partido Popular vamos a llegar hasta el final. Porque queremos la verdad, la dignidad y el futuro de Andalucía". La defensa del Estado de Derecho, de la separación de poderes y del respeto a la legalidad europea no es una opción, es una obligación. Un mandato ciudadano. "Para eso estamos aquí", ha subrayado.

"El Partido Popular de Andalucía va a seguir defendiendo la memoria y la dignidad de esta tierra desmontando uno a uno los bulos que la ministra Montero ha traído".

Y lo hace "reclamando la financiación que su ministerio nos quita cada año, 1.500 millones de euros. Además, reclamando la igualdad de todos los territorios ante la desigualdad del cupo independentista y de la independencia fiscal, porque los andaluces contribuimos con nuestro esfuerzo al crecimiento de España. Y Andalucía necesita una defensa firme, sin fisuras, sin excusas ni medias tintas".

Según Repullo, "lo que ahora defiende el PSOE es sacrificar la igualdad del reparto tributario (el dinero para nuestros servicios públicos), generando así una distribución de los tributos desigual, dando más a los territorios que más recaudan y perjudicando a comunidades como Andalucía, en beneficio de un modelo a la carta para los socios que mantienen a Sánchez (JUNTS, ERC, PNV y BILDU)". Así es como aguanta Sánchez el el Gobierno, dándoles más privilegios a sus socios, a costa de agraviar y perjudicar a los Andaluces.

Repullo dice: "Nos rebelamos. Nos posicionamos ante esta decadencia política que destruye la igualdad y lo hacemos con madurez, con precisión y honestidad".

"Y vamos a defender esta tierra y su dignidad en Europa -ha continuado argumentando-. Con esta cuestión prejudicial y con el blindaje de nuestras instituciones. Porque los pilares de nuestra democracia no pueden temblar. Porque no podemos renunciar a nuestros derechos. Porque esto va más allá de las siglas y de los partidos".

"Esto es un asunto ciudadano, colectivo; de todos. Defendemos la memoria de Andalucía, su dignidad y su futuro", ha remachado su argumentación.

El secretario general del PP de Andalucía ha comenzado su rueda de prensa con una condena del "vil asesinato" de una mujer en Benalmádena (Málaga) presuntamente a manos de su pareja.

Tras manifestar el pésame y apoyo a la familia de la víctima, Antonio Repullo, ha expresado que la violencia machista "es una lacra social en la que todos tenemos, instituciones, partidos y la ciudadanía tenemos que seguir luchando unidos".