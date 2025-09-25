PP-A defiende gestión fiscal de Moreno ante "nefasto Gobierno de Sánchez", para quien pide "el Nobel de la corrupción"

El portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, este jueves en el Pleno del Parlamento durante su pregunta al presidente de la Junta, Juanma Moreno. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín, ha defendido este jueves la gestión del Gobierno andaluz, con el presidente Juanma Moreno a la cabeza, en materia fiscal y de igualdad y defensa de las mujeres, y la ha contrapuesto a la del "nefasto" Gobierno de Pedro Sánchez, a quien ha propuesto "para "el Premio Nobel de la Corrupción", en lugar "del grotesco debate de la candidatura de Sánchez al Nobel de la Paz".

Durante la pregunta en la sesión de control del Pleno del Parlamento andaluz, Martín ha subrayado la política fiscal del Gobierno andaluz y ha destacado las bajadas de impuestos que hasta en siete ocasiones ha implementado el Ejecutivo autonómico, subrayando especialmente las deducciones fiscales por gastos veterinarios de mascotas y práctica deportiva en gimnasios anunciadas esta semana, "de las que se beneficiarán casi un millón de andaluces, todos ellos ricos, según sus señorías de la oposición", según una nota de este partido.

"A la oposición no le gusta que se bajen los impuestos. Y no lo digo yo, lo dicen los datos. Usted ha bajado siete veces los impuestos a los andaluces -ha dicho al presidente--. La señora Montero y el Gobierno trincón del señor Sánchez le ha subido nada menos que 97 veces los impuestos a los españoles", ha enfatizado Martín.

Ha añadido que "aunque todas las encuestas digan que la señora Montero va a perder estrepitosamente las elecciones autonómicas, hay una cosa en que hay que reconocerle que nos está ganando 15 a uno: y es que usted ha conseguido, con sus bajadas de impuestos, bajarle a los andaluces 1.000 millones de euros de impuestos, mientras que ella, con sus subidas de impuestos, ha conseguido subirle a los andaluces 15.000 millones de euros más en impuestos", ha subrayado.

"En materia de defensa de la mujer y especialmente de aquellas que han sufrido violencia de género, el Gobierno de una Nación tiene una obligación principal y es ofrecer seguridad a esas mujeres y en ningún caso desprotección", ha recordado el portavoz popular, que ha insistido en que la obligación de la Administración central es "garantizar que todo el peso de la Ley va a caer sobre los acosadores y que en ningún caso se van a ver beneficiados".

"EL GOBIERNO QUE SIEMPRE SOÑARON LOS AGRESORES"

Se ha referido a España como un país en el que actualmente "todo parece que es al revés" y en el que "el Gobierno de Sánchez se ha revelado tan nefasto que se ha convertido en el Gobierno que siempre soñaron los agresores, en el Gobierno favorito y el que más interesa a cualquier acosador, porque primero permitió que casi 2.000 maltratadores sexuales vieran reducidas sus condenas o salieran a calle por esa infame Ley del solo es sí es sí y ahora encima nos encontramos la guinda del pastel con las pulseras antimaltrato", ha manifestado.

En esta línea, se ha preguntado "a cuántas mujeres en Andalucía ha afectado esta barbaridad", en relación a los fallos de estos dispositivos de control y ha instado a la bancada socialista a "dejar de defender de una vez por todas a esa ministra que se ha revelado como la más incompetente de la historia de España".

"Si quieren ustedes hacer política de verdad, dejen de defender al Gobierno, pónganse de parte de las mujeres de Andalucía por la igualdad y por la lucha contra la violencia de género", ha añadido.

Toni Martín ha destacado el compromiso "evidente" del Gobierno andaluz en materia de igualdad gracias a "más presupuesto para el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), menos paro femeninos, más mujeres autónomas, más mujeres empresarias o menos brecha salarial entre hombres y mujeres". A su juicio, estos indicadores representan "la política de verdad de igualdad y no la política de pancarta, que es la única hace la izquierda".

DIFAMACIÓN VOMITIVA CONTRA EL PRESIDENTE DEL PP DE SEVILLA

El portavoz del Grupo Popular se ha referido también al archivo de la causa judicial por la adjudicación del Tanatorio de Mairena del Alcor para asegurar que "durante año y medio estos señores que tengo enfrente del Partido Socialista han sometido al delegado de la Junta de Andalucía en Sevilla, actual presidente provincial del Partido Popular (Ricardo Sánchez), a una campaña vomitiva de difamación".

Ha recordado que "en esta Cámara se sientan diputados que han llegado a decir que este señor hacía negocio con los muertos" y que incluso la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha dicho "barbaridades" en relación a este asunto en el Congreso de los Diputados.

"Un juez ha archivado la causa porque no hay ningún indicio de delito. Así que ni trama, ni escándalo, ni corrupción, ni negocio con los muertos. Aquí lo que toca ahora es comerse sus falsas acusaciones contra señores que son el ejemplo de lo que es un servidor público decente", ha enfatizado Martín.

"Yo entiendo que están muy nerviosos por la situación del señor Sánchez y de toda su familia", ha dicho a los diputados del PSOE, a los que ha lanzado una idea: "Por cierto, vaya debate grotesco éste de la candidatura del señor Sánchez a premio Nobel de la Paz. Yo le recomendaría el premio Nobel de la corrupción, señorías", ha concluido el portavoz popular.