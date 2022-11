PP-A defiende el "mejor Presupuesto de la historia democrática" andaluza que "protegerá a las familias de la inflación"

SEVILLA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha defendido este miércoles el proyecto de Presupuestos de la Junta para el próximo año 2023, que ha definido como "los mejores Presupuestos de la historia democrática de Andalucía en el momento que más falta hacía", y que van a "proteger a las familias de la inflación" actual.

Así lo ha expresado el portavoz del grupo que sustenta al Gobierno andaluz durante su intervención en el debate de totalidad del proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2023 que se ha sustentado este miércoles en el Pleno del Parlamento.

Toni Martín ha comenzado indicando que le "sobran los minutos y los motivos" para decir que los que se han debatido este miércoles son "los mejores Presupuestos de la historia democrática de Andalucía" cuando "más falta hacía".

Además, ha indicado que el "título" que mejor encajaría con estas cuentas sería el de que estos son los Presupuestos "que van a proteger a las familias de la inflación", aportando "credibilidad, certidumbre y estabilidad en momentos complicados", y ha remarcado que lo hacen trayendo la mayor "inversión social de toda la historia de Andalucía en términos absolutos y porcentuales".

En esa línea, ha puesto de relieve que estos Presupuestos "no solo no escarban con nuevos impuestos en los bolsillos de los ciudadanos, sino que además bajan los impuestos a una inmensa mayoría de los andaluces", y al respecto ha destacado que el canon autonómico del agua no se cobrará en 2023 "porque la mala gestión del PSOE" en su anterior etapa de gobierno de la Junta "lo va a posibilitar", ya que no ejecutaron con lo recaudado con ese impuesto finalista las obras de políticas hidráulicas que correspondían, según ha criticado.

Toni Martín ha defendido también que estos Presupuestos siguen el "mandamiento" de dedicar un mayor esfuerzo a la "creación de empleo" como "la mejor política social que podemos poner en marcha", y ha valorado la "prudencia y responsabilidad" del Gobierno andaluz en la elaboración de estas cuentas y en sus "previsiones conservadoras", que le han valido el respaldo de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), según ha destacado.

Asimismo, ha reivindicado que este Presupuesto pone "todo el esfuerzo posible en las políticas sociales", y dedica la "mayor partida presupuestaria" de la historia autonómica "en defensa de la igualdad y contra la violencia de género", con 50 millones de euros para el Instituto Andaluz de la Mujer.

ACUERDOS EN EL PARLAMENTO

Por otro lado, Toni Martín ha aprovechado su intervención para reivindicar la actitud de diálogo y búsqueda de acuerdo que, según ha defendido, ha venido manteniendo el Gobierno del PP-A en lo que va de legislatura pese a contar con mayoría absoluta, y al respecto ha aludido al acuerdo para la composición de la Mesa del Parlamento, incluyendo a una vocal del grupo Por Andalucía, así como con el PSOE-A y Vox para la renovación del consejo de administración de la RTVA y el Consejo Audiovisual de Andalucía, y para constituir un grupo de trabajo en el Parlamento frente a la sequía a propuesta del Grupo Socialista.

Además, ha defendido que ha habido "ofertas de diálogo" por parte de la consejera de Hacienda en torno a este proyecto de Presupuesto, y una mesa "abierta" de diálogo del consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, con reuniones mensuales con los portavoces de los grupos parlamentarios que éstos "no han aprovechado", según ha lamentado, porque "hay quien viene con la camiseta puesta del 'no es no' que se la ha regalado Pedro Sánchez y que no se la quita ni para dormir", según ha apostillado.

El portavoz de los 'populares' en el Parlamento ha destacado finalmente que 15 de las 16 proposiciones no de ley (PNL) que se han debatido en el Pleno en lo que va de duodécima legislatura --ocho de ellas presentadas por grupos de la oposición-- "se han aprobado en su totalidad o en parte".