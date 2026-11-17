El cabeza de lista del PP al Congreso de los Diputados por Sevilla, Juan Bravo, atiende a los medios frente a la estación de Santa Justa de Sevilla. A 17 de noviembre de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). El cabeza de lista del PP al Congreso de los Di - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha reivindicado este martes la "propuesta sobre infraestructuras" que plantea su partido, frente al pacto de Estado por el que apuesta la asociación de víctimas del accidente de Adamuz (Córdoba) registrado el pasado mes de enero.

Así se ha pronunciado Juan Bravo a preguntas de los periodistas en una atención a medios en Sevilla, después de que la Asociación de víctimas del Descarrilamiento de Adamuz (AVDA) haya anunciado este martes que el PSOE, Frente Amplio, Podemos, ERC y Adelante Andalucía han firmado dicha propuesta de pacto de Estado en torno a la seguridad ferroviaria, la atención a las víctimas y los procesos judiciales.

El también cabeza de lista del PP por Sevilla al Congreso de los Diputados en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre ha subrayado que su partido ha puesto "encima de la mesa una propuesta sobre las infraestructuras" en la que han puesto "cuantía, plazo, sectores" a "corto, medio y largo plazo".

Ha explicado que "a las víctimas de Adamuz" les han dicho que cuenten con el PP, que tienen "un pacto para todo lo que" reivindican, y al respecto ha puesto de relieve que eso pasa por que "se identifiquen los problemas, se haga una auditoría" y "una inversión".

Juan Bravo ha subrayado que el PP planteó una propuesta que consiguió que "apoyasen formaciones políticas que son socios del PSOE en el Gobierno", y que se plasmaron en enmiendas a la ley de ayudas a víctimas que el Ejecutivo "ha bloqueado", según ha agregado.

El vicesecretario 'popular' ha agregado que "la pregunta" es "si los demás se van a sumar a nuestro proyecto", y ha manifestado que quien "se quiera sumar para mejorar las infraestructuras, para hacer las inversiones, para no robar con los contratos públicos, para una nueva ley de contratos de administración pública que permita que los contratos se adjudiquen", debe saber que "en ese camino está el Partido Popular".

"Quien se quiera sumar, perfecto", ha remachado Juan Bravo antes de aprovechar para reivindicar que lo que los españoles están viendo es que el PP es el partido que tiene "propuestas", en cuestiones como la vivienda, las infraestructuras, la "mejora de los salarios medios y la situación de las personas", o la "regeneración institucional", según ha puesto de relieve para finalizar.