El PP defiende que la residencia de tiempo libre de Siles (Jaén) fue donada a la Junta "hace casi veinte años"

JAÉN, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial del PP de Jaén, Nicolás Grimaldos, ha afeado este sábado que el parlamentario socialista Víctor Torres "no tiene pudor a la hora de no contar la verdad", después de conocer que el PSOE de Jaén llevará al Parlamento de Andalucía la situación de la residencia de tiempo libre de Siles aludiendo a diversos "interrogantes" sobre la titularidad de la propiedad tras anunciar la Junta su subasta cuando, "como bien sabe o debería saber", la donación de este bien se realizó "hace casi veinte años" por parte del Ayuntamiento a la Junta, "ambos en manos socialistas", aunque "sin respetar la ley".

En declaraciones a Europa Press, Torres ha afeado que en noviembre la Junta afirmó que "el edificio volvería al Ayuntamiento", que es el "titular del mismo". Además, ha señalado que existen "muchos interrogantes" sobre la residencia de Siles, como "desde cuándo es de la Junta de Andalucía". En este punto, ha aludido a una nota simple en el registro de la propiedad de Orcera fechada el 28 de mayo de 2024, "unos días antes de que la Junta saque a la venta la residencia".

Grimaldos se ha referido a que Torres "se sorprenda" de que en la nota simple del Registro de la Propiedad referida a la finca de la residencia de Siles aparezca una donación realizada por el Ayuntamiento de Siles en favor de la Junta en mayo de este año y que ese acuerdo no haya sido sometido al pleno municipal.

"Pero no hay problema", ha añadido el diputado, "vamos a contar a los vecinos la verdad completa y no la mentira socialista y estamos encantados de explicarle también al señor Torres la realidad, por si resulta que verdaderamente lo que hay es una ineptitud total por su parte y no lo sabe o, casi peor, se ha lanzado a acusar sin disponer de datos, con la única intención de tratar de enfangar".

Según ha relatado el PP, en la década de los 90 el entonces alcalde 'popular' de Siles ofreció a la Junta la cesión por 50 años del edificio del antiguo seminario y condicionado a su destino turístico. La Junta "no mostró interés" y en todo caso "establecía condiciones para obtener el bien y destinarlo libremente a cualquier uso".

Fue ya con gobierno municipal del PSOE, apostilla la formación, cuando entre 2002 y 2003 el Ayuntamiento "finalmente aceptó, mediante acuerdo plenario, donar el bien a la administración autonómica sin condicionante alguno y, es más, incluyó en la donación no solo el edificio, sino que añadió 40.000 metros cuadrados de monte público". No fue hasta 2005 cuando mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta se aceptó esa donación, prosigue el PP, que señala que "el problema es que en ese momento la Administración autonómica no elevó ese acuerdo a escritura pública y, por tanto, no se inscribió en el Registro de la Propiedad".

Así pues, Grimaldos ha afirmado que "ahora tanto el alcalde como el gobierno de la Junta lo que están haciendo es regularizar cuestiones que no hicieron hace casi veinte años sus compañeros del PSOE", en referencia a Torres.

Además, el PP señala que en su momento, cuando el gobierno municipal del PSOE "donó 40.000 metros de monte público", "lo hizo sin respetar la ley, ya que ese tipo de bienes son patrimoniales y no se puede disponer su venta o donación, por ello cuando ahora se ha procedido a escriturar esta donación se ha exigido por parte del alcalde que ese terreno de monte público no fuese inscrito y así permanezca en el patrimonio municipal".