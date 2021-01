PP-A defiende "transparencia" y medidas de Junta, mientras Gobierno "no quiere ponerse al frente de la pandemia"

SEVILLA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha defendido este martes la gestión del Gobierno andaluz en la lucha contra el coronavirus, tomando decisiones y actuando con "transparencia", mientras que el Ejecutivo nacional "se niega a ponerse al frente" de la pandemia.

En rueda de prensa, el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Parlamento, José Ramón Carmona, ha señalado que la Junta de Andalucía está tomando decisiones y el presidente, Juanma Moreno, traslada a los andaluces cada semana las medidas que se adoptan y no afronta la realidad de la situación, no toma decisiones y, en definitiva, "no se quiere poner al frente de la pandemia".

Ha destacado el "liderazgo" que Moreno está demostrando en esta situación y la confianza que genera en los andaluces al trasladar la realidad de los hechos.

Enfrente del Gobierno andaluz, según ha agregado Carmona, hay una oposición "destrozada y rota", con un PSOE-A que sólo está centrado en sus "peleas internas".

"Es una oposición claramente irresponsable y le pedimos lealtad", según ha dicho el portavoz adjunto del Grupo Popular, para quien el PSOE-A "vive ajeno a la realidad y parece que no se ha enterado de que estamos en plena pandemia", porque está sólo centrado "en sus peleas internas, lo que es una vergüenza".