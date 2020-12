El PP denuncia un "boicot" del PSOE a una inversión de 2,5 millones de la Junta en el Arqueológico de Granada

GRANADA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Granada, Jorge Saavedra, ha denunciado públicamente este miércoles un "boicot" del PSOE para impedir que la Junta de Andalucía invierta 2,5 millones en la reforma y ampliación del Museo Arqueológico, en la Carrera del Darro de la capital granadina.

Según ha expuesto Saavedra en una nota de prensa, "solo" el Ministerio de Cultura y Deporte y el PSOE "ponen pegas a la fórmula jurídica elegida para invertir fondos del Plan Alhambra en dicho museo". En este sentido, el PP registrará una iniciativa en el Congreso de los Diputados para exigir explicaciones al ministro, José Manuel Rodríguez Uribes, al igual que el Parlamento de Andalucía, la Diputación y el Ayuntamiento de Granada.

"El PSOE no deja de sorprendernos, no solo no actúan y abandonan el Museo Arqueológico, sino que tampoco permiten que la Junta de Andalucía invierta en el mismo 2,5 millones de euros", ha aseverado el secretario general del PP de Granada, quien ha explicado que Cultura no habría presentado "la correspondiente solicitud de subvención directa, de carácter excepcional, para que puedan destinarse al museo fondos del Plan Alhambra, que permitirían la reforma y ampliación del mismo".

Jorge Saavedra ha considerado "sorprendente" que la Administración estatal "argumente su negativa cuestionando la fórmula jurídica elegida para destinar dichos fondos a la rehabilitación del patrimonio granadino", una fórmula que ha apuntado que "sí les sirve a otras instituciones como el Ayuntamiento o la Universidad de Granada" y, "casualidades de la vida, solo el Ministerio de Cultura, es decir el PSOE, la cuestiona".

Por ello, Saavedra ha reprochado a los dirigentes socialistas en la provincia de Granada que guarden silencio ante este "atropello" de sus compañeros de filas desde Madrid. En este punto, ha resaltado cuando distintos cargos del PSOE "instaban al Gobierno de España, entonces dirigido por el PP, a actuar en dicho museo

e impulsar su reapertura".

Así, ha recriminado el "cinismo de los dirigentes del PSOE en la provincia" a quienes ha pedido menos "fotos de autobombo" y que, al igual que reclamaron en su día actuaciones en el Arqueológico, "que sean consecuentes y alcen la voz para exigir al Gobierno de Sánchez que, ya que no quieren invertir un euro, que permitan que la Junta de Andalucía lo haga.

Ha destacado la importancia del Plan Alhambra, y que el próximo 28, "tal y como ha anunciado la propia Administración autonómica, se firmarán los convenios de colaboración" con el Ayuntamiento, la Universidad de Granada, la Archidiócesis y la Fundación Abadía del Sacromonte.