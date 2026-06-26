El PP denuncia el "caos ferroviario" en Linares (Jaén) y reclama inversiones "urgentes" en infraestructuras

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, junto al presidente del PP de Jaén, Erik Domínguez, la secretaria general, Elena González, y la la presidenta local y alcaldesa, Auxi del Olmo, en la reunión. - PP JAÉN

LINARES (JAÉN), 26 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, junto al presidente del PP de Jaén, Erik Domínguez, y la secretaria general, Elena González, han mantenido en Linares (Jaén) un encuentro de trabajo con el equipo de gobierno municipal, encabezado por la presidenta local y alcaldesa, Auxi del Olmo. En la reunión han abordado la situación del municipio y han denunciado el "caos ferroviario" que vive la ciudad, así como las principales demandas e infraestructuras que consideran que Linares necesita "de manera urgente".

En este sentido, desde el PP linarense han trasladado su malestar por el "humo y los anuncios vacíos" del Ejecutivo central en materia ferroviaria, mientras "siguen empeorando los servicios". "Cada vez vemos más incidentes, peores trenes y más problemas; sufrimos un auténtico caos ferroviario", han señalado.

Asimismo, han recordado los recientes episodios registrados en la provincia que "dejaron a cientos de viajeros atrapados durante horas a más de 40 grados". En la misma línea, han defendido actuaciones como la construcción del tramo Mora-Alcázar de San Juan, aprovechando infraestructuras existentes y permitiendo una mejora de los tiempos de viaje, "sin necesidad de abandonar ni condenar al deterioro la Estación Linares-Baeza".

Frente a ello, los populares han contrapuesto la gestión autonómica y local como "motor de cambio". De este modo, se ha puesto en valor el "resurgir" del Parque Científico Tecnológico de Santana, que se ha consolidado como "el gran ejemplo del impulso que está teniendo Linares".

"Un relanzamiento que es ya una realidad gracias a la fuerte inversión y la alianza estratégica entre el Ayuntamiento linarense y la Junta de Andalucía de Juanma Moreno, con nuevos e ilusionantes proyectos industriales en el horizonte", han concluido.