PP-A denuncia una financiación basada en un "cálculo electoral": "Montero elige el independentismo y abandona Andalucía"

SEVILLA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha denunciado este lunes que el nuevo modelo de financiación autonómica que el Gobierno central ha presentado está basado exclusivamente en un "cálculo electoral", y ha acusado a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de elegir al "independentismo" y "abandonar a Andalucía".

En rueda de prensa en Sevilla, la vicesecretaria de Política Municipal del PP-A, Ana Mestre, ha manifestado que el "sinsentido y la sinrazón del sanchismo se imponen día tras día" y el "gran peón del sanchismo" es María Jesús Montero, que "ha elegido, sin lugar a dudas, a Pedro Sánchez y al independentismo" y ha decidido "abandonar" a Andalucía.

Ha señalado que, tras siete años "ignorando" las necesidades de Andalucía en materia de financiación, con un "perdida" anual de 1.500 millones de euros, el Ejecutivo nacional pone sobre la mesa una propuesta de reforma de la financiación autonómica en la que sólo subyace "un cálculo electoral", y que es fruto de la reunión mantenida en la Moncloa entre Pedro Sánchez y el presidente de ERC, Oriol Junqueras.

Ha lamentado que el Ejecutivo nacional haya preferido mantener reuniones con alguien "que está inhabilitado para cargo público por malversación" que escuchar antes a las comunidades autónomas para abordar la reforma de la financiación.

Mestre ha denunciado además que el modelo que plantea Montero esté basado en la "ordinalidad", que es "sinónimo de desigualdad".

Ha recalcado que Montero lo que viene a demostrar "en esta defensa ultranza que hace de esa propuesta es que representa el retroceso y el pasado".

Mestre ha indicado además que Montero aparece en "todas las fotos de la corrupción", desde los ERE fraudulentos en Andalucía hasta el 'caso Koldo'.

Ana Mestre también ha criticado que el Gobierno central pretenda que se "suban los impuestos" en las comunidades.

"Ahora no van a venir la señora Montero ni el señor Sánchez a decirnos que deshagamos lo que nos ha costado mucho trabajo conseguir, que es propiciar empleo, riqueza y progreso", ha indicado Mestre sobre la gestión del Gobierno andaluz de Juanma Moreno y su política de reducción de la presión fiscal.