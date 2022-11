El PP denuncia la "mala gestión" de la licitación de contratos municipales de Granada

GRANADA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP en el Ayuntamiento de Granada denuncia la "mala gestión" que se está realizando por parte del equipo de gobierno socialista de la ciudad con respecto a la licitación de contratos, toda vez que "desde que el PSOE se hizo con la alcaldía en julio de 2021, hasta octubre de 2022, se han declarado desiertos 25 contratos que salieron a licitación".

De ellos, ha proseguido el PP en una nota de prensa, "diez se mantienen aún desiertos actualmente y otros diez se han adjudicado en segunda licitación, utilizando el procedimiento distinto al inicial mediante el que se pasa de un procedimiento en abierto, donde rigen los principios de libre concurrencia y participación, a un procedimiento negociado sin publicidad, donde el Ayuntamiento invita a tres empresas como mínimo y no existe esa posibilidad de publicidad y libre concurrencia".

Además, aún sigue pendiente la licitación de los grandes contratos, como el de recogida de basuras y limpieza de calles y el de transportes, "a pesar de que el equipo de gobierno socialista anunciara que estaban próximos a licitarse, con el consecuente perjuicio económico que esto genera para las arcas municipales".

Según ha informado el concejal del Grupo Municipal Popular Francisco Fuentes, "el importe de los contratos desiertos se acerca a los siete millones de euros y entre ellos los más importantes son los de reparación y sustitución de pavimentos deportivos por un importe de 347.000 euros; otro de suministros de renting de vehículos en le parque móvil, por un valor de 3.663.000 euros; y el del centro de día infantil y espacios socio polivalentes para la atención educativa y social de menores en riesgo social, por 221.339 euros; contratos desiertos y que aún no se han licitado".

Francisco Fuentes ha lamentado que "ninguna empresa quiere participar en la adjudicación de un contrato en la que se sabe de inicio que los precios fijados en la licitación no van a cubrir los costes que supone prestar el servicio", y ha añadido que "ante la subida imparable de los precios, se debe ser consciente que a la hora de licitar no se pueden mantener unos precios similares a los que hay, sin contemplar el incremento del IPC, o, si es un nuevo contrato, se debe realizar un estudio de mercado para evitar un doble trabajo en el área de Contratación, es decir, preparar los pliegos, presentar la licitación, que quede desierto, para tener que ir a una nueva licitación, lo que supone una demora de más de cuatro meses hasta que se puede licitar ese nuevo contrato".

Como ejemplo, Fuentes se ha referido al contrato de suministro en instalaciones de rampas manuales para complementos de rampas automáticas en la flota de buses urbanos, "contrato de los fondos Next Generation, que a 31 de diciembre de 2023 tiene que esta realizado y ejecutado en su

totalidad".

Sin embargo, según ha proseguido el edil popular, "la primera licitación de julio de 22, con 935.000 euros de precio fijado, ha quedado desierta y, en segunda licitación, con fecha de noviembre de 2022, ya mediante procedimiento negociado sin publicidad, ha salido con misma cuantía, ante lo que nos preguntamos, cuál será el resultado, si ha quedado desierto en la primera licitación con ese precio y vuelve a salir en segunda licitación con el mismo precio".

Fuentes ha lamentado el hecho de "que no puedan adjudicarse las nuevas licitaciones, supone que se tendrán que prorrogar los servicios por el mismo precio que se venía realizando originalmente, ocasionado un grave perjuicio a las empresas, ya que, si no se contempla la actualización del IPC, se está perdiendo por parte de la empresa".

Así, Fuentes ha instado al Ayuntamiento de Granada a que "cuando propongan la licitación de un contrato, el precio esté acorde con los precios actuales de marcado, porque hay unos presupuestos aprobados y que en los mismos han debido contemplar ese incremento, o estaremos obligando a las empresas con prórrogas forzosas a que presten el servicio y a que puedan presentar una reclamación judicial sustanciosa, como ya ocurre, o a que queden contratos desiertos para proyectos importantes a corto plazo, como son los proyectos financiados con fondos Edusi o Next Generation".

El problema reside en que "si los proyectos Next Generation no están acabados antes del 31 de diciembre de 2023, no tendremos el 80 de subvención, lo que supone un impacto económicamente negativo para las arcas municipales que tendrán que asumir el cien por cien de la financiación del proyecto, cuando tienen presupuestado y consignado solo el 20 por ciento, con la cantidad de proyectos que ahora mismo están pendientes de adjudicar, licitar o que están en la fase inicial de la ejecución, puede ser un desastre", ha apostillado el edil popular.

CONTRATOS DE BASURA Y TRANSPORTES

Por otra parte, Francisco Fuentes ha indicado al equipo de gobierno socialista que "sigue incumpliendo su compromiso de sacar a licitación los pliegos de los contratos de recogida de basuras y limpieza de calles y el de transporte, algo que en septiembre ya adelantábamos en una rueda de prensa". Sin embargo, ha continuado Fuentes, "el concejal de Medio Ambiente dijo que ya se habían enviado los pliegos a contratación y que casi estaban ultimados, pero aún ni se han sacado y estamos a mediados de noviembre", por lo que "mucho nos tememos que se van a cumplir los plazos que anunciábamos".

El edil popular ha incidido en que "el contrato de transporte no solo no se ha licitado en el mes de octubre, sino que está pendiente de adjudicación definitiva un contrato para la redacción de los pliegos técnicos con un plazo de cinco meses para la elaboración de los mismos", pero "lo más sangrante", según Fuentes, es que "estos pliegos que redacta una empresa externa, tendrán que ser revisados por Movilidad y por Contratación para elaborar los pliegos administrativos".

Por su parte, el coordinador del Grupo Municipal Popular, Luis González, ha manifestado que esta coyuntura "es un reflejo claro y evidente de la situación económica municipal presente y futura, al no tenerse en cuenta ni los salarios, ni los costes, ni los precios reales de mercado, lo que hace que los importes por lo que salen a licitación diferentes contratos se queden desiertos, como se ha demostrado en el última Junta de Gobierno Local, donde se han presentado cuatro proyectos que han quedado desiertos".

González ha exigido al equipo de gobierno socialista que "se tome en serio la gestión de los contratos, que es mucho más importante que una

simple derogación y traslado hacia el futuro, porque lo que está haciendo el PSOE es dar patadas hacia adelante y no resolver los problemas ahora".