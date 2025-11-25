PP-A denuncia que Montero "vuelve a ceder ante el independentismo" con la financiación y Andalucía "paga el precio"

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Salud e Igualdad del PP-A, Beatriz Jurado, ha denunciado este martes que la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha vuelto a "ceder ante el independentismo" catalán con la financiación autonómica y Andalucía es la que "paga el precio".

En rueda de prensa, Jurado ha manifestado que, "una vez más, la señora Montero claudica ante el independentismo catalán" dentro de la negociación del sistema de financiación autonómica, mientras Andalucía sigue "sufriendo un déficit histórico de 1.500 millones de euros cada año".

Ha advertido de que los "acuerdos recientes" de Montero con los independentistas catalanes representan "un nuevo paso para castigar a Andalucía al introducir criterios que rompen la igualdad entre territorios".

"Estos acuerdos suponen un castigo directo a los andaluces, a nuestros servicios públicos y a nuestras oportunidades", ha añadido Jurado, quien ha reprochado a Montero que "diga que defiende los intereses de Andalucía cuando firma acuerdos que suponen privilegios para el independentismo catalán".

Asimismo, ha reclamado al PSOE-A que "defienda a los andaluces y no siga callado ante este ataque sin precedentes que está haciendo el Gobierno de Sánchez y Montero concediendo privilegios constantemente al independentismo catalán en contra de los intereses" de Andalucía.