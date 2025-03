PP-A destaca el impulso de la Junta a la "reindustrialización" de la provincia de Jaén frente al "abandono" del Gobierno

LINARES (JAÉN), 18 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha destacado este martes el proceso de "reindustrialización" de la provincia de Jaén que está impulsando el Gobierno andaluz, frente al "abandono" del Ejecutivo nacional.

En declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a Linares, Repullo ha indicado que "no hay ningún sitio en Andalucía donde la reindustrialización se vea de una manera exponencial, como es la provincia de Jaén y, en concreto, este municipio".

"Un municipio que nunca se ha rendido ante problemas serios, pero a pesar de eso, es emprendedor y siempre ha mirado al futuro como una oportunidad para mejorar", según ha dicho Repullo, recordando el cierre de Santana Motor, que fue un "ejemplo de desarrollo y una fuente de empleo" para el municipio y toda la provincia.

Según ha dicho, "el PSOE no solo dejó caer a Santana Motor, sino que, tras su cierre, condenó a Linares al olvido, ya que no hizo nada, ni un plan de reestructuración de las empresas industriales de la comarca".

Ha agregado que esto ha cambiado "gracias a otra forma de hacer política que es la que tiene el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, y su gobierno", y hoy Linares "vuelve a tener un horizonte industrial y económico claro".

Repullo ha expuesto que el parque empresarial de Santana "ahora presenta una diferencia abismal" y multitud de empresas nacionales e internacionales se van a instalar en él.

"Y esa es la gran diferencia, las dos maneras de hacer las cosas, la forma de los gobiernos del PP y la inactividad más absoluta del gobierno de Sánchez y los gobiernos socialistas que venían del pasado", ha puntualizado.

Además de las inversiones, el dirigente popular ha valorado también el impulso de la "FP Dual para que esas empresas que vengan tengan el talento suficiente para poder proyectarse en el futuro, dando más oportunidades a los jóvenes, a la ciudad de Jaén, a Linares, a toda la comarca y a toda la provincia".

Ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez es el "mayor freno para el desarrollo de Andalucía" y ha criticado que no esté apostando por el desarrollo de "infraestructuras ferroviarias" en la provincia de Jaén o de "infraestructuras eléctricas".

Según ha dicho, la provincia de Jaén es la que "menos infraestructura eléctrica tiene de toda España y eso hay que revertirlo para que la industria tenga futuro y tenga un porvenir en esta zona".

Ha indicado que mientras el "PSOE cerró fábricas en la provincia de Jaén", la Junta las está "abriendo".

Se ha mostrado seguro de que la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, "es la política de brazos caídos". "No queremos volver al pasado, y no queremos esa forma de hacer política de brazos caídos o de no actuar frente a los desafíos que se nos pueden plantear", ha dicho.