PP describe a Sánchez "hundido" tras comparecer en el Senado y le insta a convocar elecciones "si tiene dignidad"

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha considerado este jueves sobre la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo que si a esta cita "llegó estando tocado", ha proclamado que a la vista de sus manifestaciones "Sánchez está hundido".

"Si tiene dignidad, hoy, después de la comisión de investigación, debería firmar el decreto de disolución de las Cortes y convocar elecciones", ha dicho Bendodo, en declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla con motivo de su participación en una reunión con alcaldes de su partido en la provincia sobre la tasa de basura.

El dirigente nacional del PP ha considerado que las conclusiones de esa rendición de cuentas de Sánchez en el Senado "para explicar la corrupción que rodea a su partido, a su gobierno y a su entorno familiar" proyectan la imagen de "un presidente sin coartada y sin respuesta ante la corrupción".

"No está siendo capaz de explicar la caja B de su partido porque es inexplicable, porque todo el mundo sabe que existía", ha afirmado Bendodo sobre la financiación del Partido Socialista, respecto a la cual ha ahondado que "tampoco ha sido capaz de explicar cómo la caja fuerte en Ferraz pasó a tener hasta un millón de euros en efectivo".

Seguidamente ha advertido de que Sánchez "sí ha reconocido que él sí cobró en efectivo, cobró en sobres", por lo que se ha señalado que la información siguiente sería que "aclare cuánto, cuándo y en concepto de qué", por lo que ha señalado su exigencia de que "lo haga en las horas que quedan de comisión".

Bendodo ha recriminado al presidente del Gobierno que su tono en la comisión de investigación en el Senado haya sido "atacar, insultar a los senadores y decir que es un circo", por lo que ha exclamado "¡qué vergüenza!" el hecho de haber presenciado a "un presidente del gobierno insultando a toda una institución como es el Senado".

Ha apuntado "dos conclusiones" el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, entre las cuales ha señalado que "los hermanos Sánchez Pérez Castejón tienen muchas cosas en común", para apuntar aquí "la mala memoria o la poca capacidad de ubicación", en alusión a que el hermano del presidente del Gobierno "no sabía dónde estaba su despacho de las artes escénicas en la Diputación de Badajoz" para ironizar con la circunstancia de que "era el director", así como sobre Sánchez ha remachado que de igual forma "no sabe dónde está el despacho de la gerente".

"Con tan mala memoria no se puede vivir", ha considerado sobre la información facilitada en el Senado, antes de señalar otro aspecto de la estancia de Sánchez en la comisión de investigación del caso Koldo por cuanto ha indicado que "de repente se ha puesto a hablar bien, muy bien, de José Luis Ábalos" hasta el extremo de considerado que lo ha presentado como "un crack de la política prácticamente".

De ese retrato que Bendodo ha atribuido a Sánchez sobre el exministro ha inferido que "estará asustado por lo que pueda contar José Luis Ábalos, que tiene la clave de todo esto" y, ante ello, "está intentando hacerle la pelota".

"Sánchez sabe que Ábalos tiene la llave y se los puede llevar a todos por delante", ha remachado Bendodo su análisis sobre el paso del presidente del Gobierno sobre la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, para reafirmarse en el argumento de que "ha quedado totalmente claro que Sánchez conocía la corrupción y la tapó".