PP-A describe "las únicas obras" del Gobierno en Andalucía "inmersas en corrupción": "Se llevaban la pasta calentita"

SEVILLA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín, ha criticado este jueves en su pregunta al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "las únicas obras que ha hecho" el Gobierno de Pedro Sánchez y de María Jesús Montero en Andalucía "estén inmersas en eso que se llama corrupción", con "mordidas" en actuaciones en las que "se llevaban la pasta calentita miembros del Gobierno y del PSOE al más alto nivel".

En relación a las infraestructuras salpicadas por corrupción, Martín ha señalado que "en Andalucía, llevamos muchos años pidiéndole al Gobierno de Pedro Sánchez que, de una vez por todas, haga las obras que no hace en Andalucía, y resulta que las únicas que ha hecho están inmersas en eso que se llama corrupción", según una nota de este partido.

"Resulta que en esas obras se llevaban la pasta calentita miembros del Gobierno al más alto nivel, repartiéndose las mordidas con miembros del partido, el PSOE, al más alto nivel. Y a eso se le llama malversación, se le llama tráfico de influencia, se le llama cohecho y se le llama pertenencia a organización criminal, delitos que investiga la UCO", ha añadido.

"Además, si alguna de estas empresas adjudicatarias tenía un problema con Hacienda, pues tampoco había el problema alguno. Se hablaba con el jefe de Gabinete de la señora Montero o se hablaba con el número dos de la señora Montero y, a cambio de otra mordidita, pues se le perdonaban las deudas que tuviera con el Ministerio. Claro que ella no sabía nada", ha ironizado.

"Hay implicados en la trama ex ministros y hay implicados ministros actuales. Solo hay que fijarse en cómo se le va transformando la carita a alguno conforme van pasando los días y se van sabiendo cosas". "Hay altos cargos, como la ex presidenta de Adif; está implicada la Delegaci del Gobierno en Andalucía, presuntamente. Hay dos ex secretarios de Organización del PSOE implicados, pero de eso Pedro Sánchez, como la señora Montero, tampoco sabía nada", ha subrayado.

OBRAS SALPICADAS POR LA TRAMA

Se ha referido a algunas de las obras salpicadas por la trama, entre las que ha incluido el Puente del V Centenario, la conexión del AVE entre Murcia y Almería, el desdoble de la Nacional IV entre Dos Hermanas y Los Palacios, la N-322, entre Úbeda y Torreperogil, los accesos al Chare de Lepe.

"Así como varias obras en la comarca de Baza, el pueblo del que era el alcalde el delegado del Gobierno de Andalucía, por las que ya está imputado su ex coordinador general en la Delegación. "Pero, en definitiva, nadie, ni el señor Sánchez ni la señora Montero sabían nada de nada", ha insistido.

El portavoz popular se ha dirigido a la bancada socialista y ha pedido "a estos adalides de la honradez y de la transparencia, que nos digan por qué motivo piensan que esta especie de misión divina que tenían encomendada como enviados del Olimpo para acabar con toda mota de corrupción en España y en Andalucía, de pronto ha sido sustituida por aquello de que lo importante no es la corrupción, lo importante son las ideas y palabrita que no lo vamos a volver a hacer nunca más".

Frente a la forma de proceder que ha considerado que tiene el PSOE en relación a la gestión de los recursos públicos, Martín ha asegurado que en Andalucía "se gobierna con honradez y con transparencia", ha concluido.

"EL CALADO DEMOCRÁTICO DEL SANCHISMO"

El portavoz parlamentario popular ha enumerado varios episodios de incongruencias que, a su juicio, reflejan "el calado democrático" del sanchismo y se ha declarado "confuso" al creer poder padecer "algún problema de percepción".

"En los últimos días me está pareciendo ver, por ejemplo, que se dan ruedas de prensa sin prensa; que se presentan acuerdos con la OTAN sin que haya ningún acuerdo con la OTAN. Que uno que dice yo no he firmado nada, y resulta que sí lo ha firmado", según una nota de este partido.

"Que se dice que la Unión Europea valida la amnistía, cuando la Unión Europea no valida la amnistía. Que lo inconstitucional, por arte de magia, ahora resulta que es constitucional. Oigo decir tolerancia cero contra la corrupción y el machismo, precisamente a los de la corrupción y el machismo", ha proseguido.

"Veo encuestas del CIS que dicen que gana el que pierde y ustedes entenderán que después de todo eso, yo tenga cierta preocupación por si estoy bien o estoy mal. A ver si usted me lo puede aclarar en su intervención, señor presidente", ha sostenido en su argumentación el portavoz del PP-A.

A su juicio, el razonamiento de Sánchez es el siguiente: "Yo no convoco las elecciones porque las puede ganar otro" y le ha propuesto, dentro de lo que ha considerado "un razonamiento de tanto calado democrático", que "por ejemplo, cierre el Congreso de los Diputados y el Senado, y así ya no pierde ninguna votación. Se cierran las Cortes y se acabó el problema".

"O, por ejemplo, con el tema de la UCO. Si el problema es que al frente de la UCO hay dos coroneles pesadísimos que están todo el día investigando, se quitan los dos coroneles y se ponen a Tezano y a Conde Pumpido y se acabó el problema de la UCO", ha sentenciado.