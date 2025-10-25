El PP destaca "el compromiso" del Gobierno andaluz con la transformación industrial de Andalucía y Granada

GRANADA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha valorado la convocatoria de la Junta de Andalucía de 109 millones de euros del programa Feder 2021-2027 para que "los sectores industriales estratégicos de la comunidad puedan solicitar incentivos que impulsen sus cadenas de valor mediante inversiones en competitividad industrial y en eficiencia energética".

Así, la parlamentaria 'popular' por Granada Celia Santiago ha destacado "la apuesta" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, con "la transformación industrial de la provincia, gracias a la cual Granada está en el centro de la estrategia de modernización económica que lidera el Gobierno andaluz".

"Desde el PP valoramos muy positivamente que la creación de empleo industrial se esté acelerando de manera importantísima en Andalucía y en Granada, pues desde 2019 a 2024 hay 35.500 empleos industriales más, y con el Plan Crece Industria 2027 se pretende canalizar hasta 25.000 millones de euros de inversión industrial y generar más de 63.000 empleos", ha agregado.

De igual modo, ha incidido en un comunicado en que "las políticas del Gobierno de Juanma Moreno, con siete bajadas de impuestos, simplificación administrativa y ayudas permanentes al sector han convertido a nuestra tierra en un polo de atracción industrial inimaginable con anteriores gobiernos socialistas".

También Santiago ha señalado que la Junta "está desarrollando una política industrial ambiciosa y realista, orientada a fortalecer el tejido productivo local, atraer inversiones y fomentar la innovación". "Estamos ante una oportunidad histórica para Granada, de manera que la industria de nuestra provincia crezca como motor de empleo, futuro y sostenibilidad", ha añadido.

En este punto, la parlamentaria ha recordado que el Plan de Acción Crece Industria contempla medidas específicas para impulsar sectores estratégicos en la provincia, como el agroalimentario, el farmacéutico, el tecnológico y el de energías renovables.

"Granada tiene talento, capacidad y recursos para liderar esta transformación, y el Gobierno de Juanma Moreno lo está haciendo posible con sus políticas de industria", ha dicho.

Además, Santiago ha recordado que en abril de 2025 se presentaron ayudas para la industria en Granada por unos 400 millones de euros --250 millones para pymes industriales y 150 millones para grandes empresas-- ligadas al plan de incentivos del Gobierno andaluz en el marco del Plan Crece.

Como ejemplo, ha continuado, "en la provincia de Granada se presentó un plan específico del sector farmacéutico ligado al Plan Crece Industria, que contempla una inversión pública de diez millones de euros para movilizar 40 millones de inversión privada".

Así, ha recordado que "el cambio en la industria de nuestra tierra se ha hecho palpable con hechos": "Andalucía ha superado por primera vez la media nacional en peso industrial sobre el PIB, alcanzando el 11,6 %, frente al 11,3 % del conjunto de España".

"La certera política industrial que el Gobierno de Juanma Moreno puso en marcha desde que entró a gobernar en el año 2019 se manifiesta en el hecho de que Andalucía sea la Comunidad Autónoma donde más está creciendo la producción industrial, con diez meses consecutivos de crecimiento", ha subrayado.

Por último, ha destacado "la importancia" de la colaboración público-privada y la implicación de las empresas tecnológicas y la Universidad de Granada en este proceso. "La conexión entre conocimiento, empresa e instituciones es clave para que nuestra provincia camine hacia un modelo industrial más competitivo", ha concluido.