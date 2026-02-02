El PP destaca en Córdoba la transformación de la FP en Andalucía y el papel de la mujer en la FP Dual

Celebración del encuentro 'Andaluzas que lideran a tu lado'. - PP

CÓRDOBA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP de Córdoba ha inaugurado este lunes un nuevo ciclo de foros de escucha a la sociedad cordobesa donde la mujer es la protagonista, con el espacio 'Andaluzas que lideran a tu lado'. Este primer encuentro ha girado sobre el papel de la mujer en la Formación Profesional (FP), desde la "profunda transformación que está viviendo la FP andaluza gracias al Gobierno de Juanma Moreno".

Así lo ha indicado el PP en una nota en la que ha detallado que en el encuentro, moderado por el coordinador de FP del PP de Córdoba Florentino Santos, han participado cuatro mujeres referentes en el ámbito de la FP Dual desde distintos puntos de vista, desde el docente, el del alumnado, el de la orientación educativa y desde el punto de vista empresarial.

Una de las participantes ha sido Alicia Baena, profesora de FP con especialidad de Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos en el IES Emilio Canalejo Olmeda, y jefa del departamento de Transporte y Mantenimiento de Vehículos. Además, cuenta con una experiencia profesional como ingeniera en ITV durante ocho años e ingeniera de gestión de obra, licitaciones y proyectos.

Baena representa el nexo entre la ingeniería aplicada y la enseñanza de calidad, formando nuevas generaciones de profesionales con mirada crítica, técnica y sostenible. Su papel es clave en el desarrollo del talento técnico y la promoción de la mujer en entornos tradicionalmente masculinos, porque "es fundamental que las chicas tengan referencias femeninas en las profesiones STEM".

Otra de las participantes ha sido Aixa Durán, orientadora en el IES Antonio Galán Acosta, y que cuenta con 19 años de trayectoria en el mundo de la orientación. Según Durán, "necesitamos modelos en los que nuestras alumnas se inspiren, se imaginen y comiencen a construir su proyecto de vida; de ahí la importancia de comenzar desde etapas tempranas acercándonos a la infancia y a la niñez al igual que otras profesiones y trabajos. En la medida que se hagan más visibles, el espejo para ellas será más grande".

El encuentro también ha contado con la perspectiva de Ana María García, empresaria y presidenta de MetalCórdoba, entidad referente en la defensa y promoción del sector del metal en la provincia de Córdoba. Ha desarrollado su labor impulsando la FP como una vía real de acceso al empleo, conectada con las necesidades de las empresas. Desde MetalCórdoba trabaja activamente para dar visibilidad al papel de la mujer en profesiones industriales y técnicas, fomentando la igualdad de oportunidades en sectores donde tradicionalmente han estado menos representadas.

LA FP, "CLAVE PARA LAS MUJERES EN PROFESIONES INDUSTRIALES"

Para Ana María García, la FP es "clave para que más mujeres accedan a profesiones técnicas e industriales, rompiendo estereotipos y demostrando que el talento y la capacidad no dependen del género". "Desde MetalCórdoba se apuesta por una FP cercana a la empresa, práctica y con salidas reales, donde las mujeres tienen mucho que aportar y un papel fundamental en el presente y futuro del sector del metal", ha señalado.

También ha participado Alexandra Alarcón, que actualmente es alumna de un Grado Superior de Diseño en Fabricación Mecánica en el IES Zoco. Para Alarcón, la incorporación de más mujeres en la FP STEM de diseño y fabricación mecánica "no es solo una cuestión de igualdad, sino de mejora del sector. Equipos diversos diseñan soluciones más innovadoras, más eficientes y mejor adaptadas a la realidad actual. Además, con esto se rompen estereotipos y se amplían vocaciones".

Para ella, tal y como ha puesto de manifiesto, "ver a mujeres en FP STEM normaliza su presencia en sectores tradicionalmente masculinizados y anima a otras jóvenes a elegir estos estudios sin miedo ni prejuicios".

En este encuentro con la sociedad cordobesa, además de mujeres referentes en este ámbito, han participado la vicesecretaria de Igualdad, Salud, Juventud y Bienestar Social del PP andaluz, Beatriz Jurado; la secretaria general del PP de Córdoba, Araceli Cabello, y el coordinador de FP del PP cordobés Florentino Santos.

"LIDERAZGO FEMENINO"

En este contexto, Jurado ha destacado que "no hay liderazgo sin escucha, y tampoco hay progreso sin mujeres liderando, decidiendo y gestionando", y ha incidido en que estos espacios llamados 'Andaluzas que lideran a tu lado' no son unos foros sectoriales aislados, "es una red de escucha y liderazgo femenino en Andalucía".

Además, ha asegurado que Córdoba está siendo "un ejemplo de la transformación del sistema educativo y formativo que nos está permitiendo aumentar la tasa de jóvenes titulados en nuestra tierra, y por tanto mejorar su empleabilidad". Además, en sectores que tienen una gran proyección.

"Debemos entender mejor qué está funcionando y qué no, desde la experiencia directa de quienes están al frente. Por eso aquí no vamos a hablar de etiquetas, sino de criterios. La utilidad de este espacio se mide por su capacidad para ordenar prioridades", ha remarcado Jurado.

"ABRIENDO CAMINO Y ROMPIENDO ESTEREOTIPOS"

La secretaria general del PP de Córdoba, Araceli Cabello, ha incidido en que la FP es también "una herramienta de cambio social, especialmente para las mujeres, que están abriendo camino y rompiendo estereotipos en ámbitos tradicionalmente masculinizados". "Desde las aulas hasta las empresas, su talento y su capacidad están demostrando que la FP es una vía real de igualdad, de liderazgo y de acceso al empleo de calidad, clave para el desarrollo económico y social de Córdoba y de Andalucía".

Por su parte, el coordinador de FP del PP cordobés, Florentino Santos, ha destacado "la gran oferta de FP STEM en Córdoba y Andalucía, tanto desde el ámbito técnico como de servicios, siempre vinculada a las demandas de los sectores productivos".

"La mujer aporta una visión imprescindible para el desarrollo económico y social nuestra sociedad, y por ello es fundamental que se incorporen a las vocaciones STEM, porque no podemos permitir que haya un retraso en la incorporación de la mujer a estas profesiones, que son las que cuentan con más alto índice de empleabilidad", ha concluido Santos.