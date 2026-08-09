El PP destaca que Granada reduce el paro en casi 6.000 personas en un año gracias a la gestión de Juanma Moreno

El parlamentario del PP-A por Granada, Manuel Francisco García. - PP GRANADA

GRANADA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario del PP-A por Granada, Manuel Francisco García, ha valorado los datos del paro en la provincia correspondientes al mes de julio, que han registrado un descenso de 828 personas en desempleo respecto al mes anterior y de 5.932 en comparación con julio de 2025, lo que supone una reducción interanual del 8,89%.

En una nota remitida por la formación, ha vinculado estos datos a la "fortaleza de nuestro mercado laboral y el efecto de las políticas de Juanma Moreno, que generan confianza, actividad económica y oportunidades".

Por sectores, Manuel Francisco García ha destacado el comportamiento del sector servicios, que concentra el mayor descenso del desempleo con 672 parados menos durante el último mes, seguido de la agricultura, con 112 desempleados menos, y de la industria, que reduce el paro en otras 70 personas.

En materia de contratación, durante el mes de julio se formalizaron 29.585 contratos, 1.041 más que hace un año, lo que representa un incremento interanual del 3,65%. A ello se suma el comportamiento de la afiliación a la Seguridad Social, que alcanza 8.733 cotizantes más que hace un año, con un crecimiento del 2,36%, reflejo de la consolidación del mercado laboral granadino.

"Detrás de estos datos hay granadinos que han encontrado una oportunidad laboral y proyectos empresariales que salen adelante", ha asegurado. "Con Juanma Moreno Andalucía seguirá creando las condiciones para que Granada continúe generando empleo estable y de calidad", ha reiterado.

"Frente a quienes ponen trabas al crecimiento, Andalucía sigue demostrando que apuesta por la estabilidad, las reformas y el apoyo al tejido productivo para seguir mejorando las cifras de empleo en nuestra provincia", ha concluido.