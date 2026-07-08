El PP destaca el "refuerzo" del Plan Infoca con "cuatro nuevas autobombas" en la provincia de Jaén

Archivo - Imagen de la reciente presentación de las nuevas autobombas. - JUNTA - Archivo

JAÉN 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jaén ha destacado este miércoles el "refuerzo" del Plan Infoca, contra incendios forestales, con la incorporación de "cuatro nuevas autobombas" en la provincia.

"Andalucía está haciendo el mayor esfuerzo inversor de su historia para reforzar el Infoca, mientras el Gobierno de España vuelve a recortar medios aéreos en la provincia de Jaén", ha afirmado en una nota el parlamentario autonómico Jesús Estrella.

Al hilo, ha señalado la incorporación al dispositivo Infoca de cuatro autobombas "de vanguardia" y gran capacidad, "dentro de la renovación histórica que está llevando a cabo la Junta". Se trata de vehículos todoterreno de alta penetrabilidad, equipados con depósitos de 4.100 litros, sistemas antivuelco y dispositivos de autoprotección mediante cortinas ignífugas y rociadores de agua.

"Son unidades modernas, seguras y plenamente operativas, que sustituyen a vehículos obsoletos y refuerzan la capacidad de respuesta en los momentos más críticos", ha subrayado Estrella.

Ha apuntado, igualmente, que el Infoca tiene este año una inversión "histórica" con 271 millones de euros, "un 60 por ciento más respecto a la última etapa socialista de 2018", en el marco de la política de protección del patrimonio natural impulsada por la Junta.

Según ha detallado, en la comunidad, dispone de 4.700 profesionales, 108 autobombas --el 84 por ciento renovadas--, once nodrizas y 43 aeronaves, tres más que en 2025. "Este es el modelo de gestión del Gobierno andaluz: planificación, inversión y eficacia", ha apostillado.

Frente a ello, Estrella ha lamentado que el Gobierno de España vuelva a dejar a Andalucía "con menos medios aéreos que el año pasado". Así, aporta "solo tres aviones" y "dos de los retirados estaban destinados directamente a la provincia de Jaén": un avión de carga en tierra en La Centenera y un helicóptero pesado en el Cedefo de Huelma.

"Es incomprensible que se recorten recursos cuando más necesarios son. Exigimos que se devuelvan los cuatro aviones retirados y que Andalucía reciba el trato que le corresponde por extensión y población", ha reclamado.

Finalmente, el parlamentario del PP jiennense ha hecho un llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad ciudadana, recordando que "la prevención es la primera herramienta para proteger el patrimonio natural".