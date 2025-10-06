El PP dice que "mientras Planas se cruza de brazos, Juanma Moreno pone 22 millones en luchar contra el mildiu"

Visita de Lorena Guerra y cargos del PP la Cooperativa La Unión, en Montilla, donde han conocido de primera mano las consecuencias del mildiu en los viñedos de la zona. - PP

MONTILLA (CÓRDOBA), 6 (EUROPA PRESS)

La senadora del PP por Córdoba Lorena Guerra ha asegurado este lunes que "mientras que el ministro de Agricultura, Luis Planas, se cruza de brazos, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha puesto encima de la mesa 22 millones de euros para luchar contra el mildiu que afecta a muchos agricultores y productores de vino de la DO Montilla-Moriles".

En una visita a la Cooperativa La Unión, en Montilla, donde ha conocido de primera mano las consecuencias del mildiu en los viñedos de la zona, Guerra ha tildado de "grave" la situación del sector y ha valorado el compromiso del presidente de la Junta, "que hace unos días anunció ayudas por valor de 22 millones de euros para hacer frente a este problema y otros como la lengua azul, que también afecta a la cabaña ganadera del norte de Córdoba".

"Se demuestra que cuando hay voluntad política se pueden tomar decisiones eficaces para ayudar a un sector que lo está pasando mal y que no ha encontrado la misma escucha, el mismo compromiso ni las mismas ayudas por parte del gobierno de Sánchez y Montero", ha dicho.

Frente a eso, la senadora ha lamentado "la falta determinación y de compromiso del gobierno de Sánchez, en concreto del ministro de Agricultura, que siendo cordobés no puede olvidarse del sector vitivinícola de esta provincia". "Tenemos un ministro de Agricultura que no se acerca al campo, que no escucha a los agricultores y ganaderos y que no hace absolutamente nada por ayudar al sector", ha afirmado la senadora, quien se ha preguntado "para qué sirve el Ministerio de Agricultura, para dar problemas y nunca soluciones a la gente del campo".

En otro sentido, la senadora ha destacado la situación a la que se enfrenta el campo español, andaluz y cordobés ante la nueva Política Agraria Común (PAC). "Desde el PP hemos rechazado de forma contundente la propuesta del marco financiero plurianual por el recorte inaceptable del presupuesto dedicado a nuestro sector primario", ha explicado Guerra, quien ha añadido que "los que pueden negociar y bloquear esos recortes son el ministro de Agricultura y el Gobierno de España". "Tienen la llave para defender una PAC justa para los agricultores y ganaderos", ha dicho, para exigir que "dejen de esconderse y peleen por una PAC que garantice el futuro de las explotaciones".

En definitiva, para la senadora cordobesa, "los agricultores y productores montillanos necesitan hechos y ayudas". "En eso está el gobierno de Juanma Moreno en la Junta, tomando medidas para solventar y ayudar ante el grave problema del mildiu", ha manifestado, para apuntar que desde el PP llevarán una iniciativa al Senado para instar al Gobierno a "ayudar a los afectados por esta enfermedad".

Según ha subrayado la popular, "no nos vamos a callar, vamos a seguir defendiendo el campo español, andaluz y cordobés en todas las instituciones, porque sin nuestros agricultores y ganaderos Montilla, Córdoba y Andalucía pierden futuro y vida".