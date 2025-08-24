PP exige al alcalde de Jaén reactivar "con urgencia" el plan de señalización vial ante el "abandono" del Gobierno local

JAÉN 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Jaén ha instado al alcalde, Julio Millán, que continúe de manera "urgente" el plan de señalización vial para la ciudad iniciado por el PP en 2024, ante el "abandono" que sufre desde la llegada del actual equipo de Gobierno de PSOE y Jaén Merece Más.

El concejal popular Antonio Losa ha recordado en una nota que, bajo la gestión de Agustín González, se diseñó en 2023 un plan específico de señalización que se llevó a cabo durante el verano de 2024, en horario nocturno, con la coordinación de dos empresas especializadas.

"Gracias a esta intervención, se repintaron más de 30 kilómetros lineales con la utilización de más de 20.000 kilos de pintura termoplástica en frío, siguiendo las recomendaciones de los técnicos municipales, dentro del contrato de conservación de infraestructuras", ha recordado.

En este contexto, Losa ha señalado que "después de muchos años sin un plan de señalización, los técnicos municipales dejaron claro que era imprescindible poner en marcha un plan de conservación y, sobre todo, de mantenimiento año a año, para garantizar que la pintura viaria se conserve en condiciones óptimas".

Asimismo, ha criticado que el alcalde, "en lugar de continuar con esa línea de trabajo, haya resuelto de manera unilateral el contrato con una empresa de primer nivel en Andalucía en conservación y mantenimiento viario, que comenzó sus trabajos en julio de 2023".

Además, ha lamentado que "Millán repita el mismo patrón de su primer mandato: muchos anuncios en prensa, pero ninguna acción en la ciudad". Así, ha incidido en que en casi cinco años, sumando su anterior etapa y la actual, "no ha sido capaz de poner en marcha un plan de señalización que garantice la seguridad de conductores y peatones".

El concejal popular ha subrayado que la señalización vial es "esencial" para la seguridad, y que "un simple bote de pintura puede salvar vidas". Por ello, ha criticado que este verano no se haya repetido la actuación iniciada en 2024 y que estaba prevista para 2025, frenada por la moción de censura.

Losa ha insistido en que "la desidia del Gobierno de PSOE y Jaén Merece Más se traduce en la parálisis de la ciudad, no solo en materia de señalización, sino también en el mantenimiento de colegios públicos, planes de acerado, asfaltado o actuaciones de emergencia que deberían haberse aprovechado durante los meses de verano".

Además, ha advertido de que tampoco se ha iniciado este año la campaña de repintado de los pasos de peatones de acceso a los colegios e institutos de la capital, que en 2024 se ejecutó desde el área de señalización de la Policía Local a mediados de agosto. "En apenas tres semanas comienzan las clases y los accesos a los colegios siguen sin pintar, poniendo en riesgo a los más pequeños", ha denunciado.

"Millán prefiere irse de vacaciones, mientras la ciudad se deteriora, y su socio de gobierno, Jaén Merece Más, calla y se adapta a la política de titulares del PSOE", ha criticado. Frente a esta "parálisis", Losa ha asegurado que el Grupo Popular "seguirá ejerciendo una oposición firme, fiscalizando y controlando cada una de las obligaciones que este equipo de Gobierno no cumple".