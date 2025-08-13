PP exige al Ayuntamiento de Benalúa (Granada) que "cumpla con sus obligaciones y pague a las empresas lo que les debe"

BENALÚA (GRANADA), 13 (EUROPA PRESS)
El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Benalúa (Granada), Arturo Vergara, ha exigido al alcalde y diputado provincial del PSOE, Manuel Martínez, que "cumpla de forma inmediata con sus obligaciones y el Ayuntamiento abone de manera inmediata las cantidades pendientes a las empresas y proveedores que han trabajado para el municipio".
En un comunicado, Vergara ha lamentado que "Benalúa vuelva a ser noticia, y no precisamente por algo positivo, sino por la mala imagen que proyecta el hecho de que nuestro Ayuntamiento sea un moroso". Así, ha achacado esta situación a "la dejadez y la incapacidad de un alcalde que está demostrando que no está preparado para seguir al frente del Consistorio".
De esta forma se ha pronunciado tras conocerse que "varias empresas han acudido a la justicia para conseguir que el municipio pague las deudas contraídas por los servicios que como proveedores han prestado". De hecho, tal y como ha trascendido, "este pasado mes de julio el Juzgado Contencioso número 5 de Granada adoptó medidas cautelares instando al Ayuntamiento al pago inmediato a una de ellas", ha dicho el portavoz 'popular'.
A esto, supuestamente se suma, según ha hecho referencia, "a la condena por otro juzgado, el Contencioso número 3, al pago de una deuda con otra mercantil". El representante del PP ha recordado que el alcalde, además de regidor, es diputado provincial socialista, por lo que "debería dar ejemplo, trabajar con responsabilidad y no convertirse en un bache para las empresas y proveedores que generan empleo en el municipio y que ahora se encuentran contra la espada y la pared por la falta de pago".
"Las empresas y autónomos que han prestado sus servicios al ayuntamiento merecen respeto, seguridad y compromiso, no retrasos injustificados que ponen en riesgo su viabilidad. Si el Ayuntamiento no paga, está asfixiando a quienes sostienen nuestra economía local", ha concluido Vergara.