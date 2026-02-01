El PP exige a Diputación un "trato digno e igualitario" a todos los jiennenses, "vivan donde vivan"

El portavoz del Grupo Popular de la Diputación de Jaén, Luis Mariano Camacho. - PP JAÉN

JAÉN 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Diputación ha registrado una moción para exigir al equipo de gobierno socialista un "giro radical" en su gestión que garantice la igualdad de oportunidades en toda la provincia. El portavoz, Luis Mariano Camacho, ha exigido "un trato digno e igualitario para todos los ciudadanos jiennenses, vivan donde vivan", que ha afeado que la Administración Provincial se ha convertido en una herramienta de "premio o castigo" político que asfixia el desarrollo rural.

Tal y como ha reflejado un comunicado emitido por la formación, Camacho ha afirmado que "Jaén tiene un potencial extraordinario, pero el PSOE pone la ideología y su sectarismo por encima de las personas", quien ha contrastado el "éxito" del modelo de Juanma Moreno, basado en "la gestión eficaz y responsable para todos", con la "parálisis" que sufre la provincia bajo el mando socialista. Mientras la Junta de Andalucía sitúa a Jaén "a la cabeza de la inversión por habitante", la Diputación y el Gobierno de Pedro Sánchez se mantienen como el "principal freno para nuestra tierra" con inversiones que el propio Consejo Económico y Social (CES) ha calificado de "alarmantemente bajas".

La "lista de agravios" del PSOE en la provincia, que ha recogido la moción, va desde el mantenimiento selectivo de carreteras según quién gobierne cada municipio hasta un reparto de subvenciones donde el 90 por ciento de las ayudas directas "acaban en ayuntamientos socialistas".

En esta línea, Camacho ha sido especialmente crítico con la falta de seguridad en los pueblos más alejados de parques de bomberos, "a los que se les niega vehículos de extinción rápida mientras sí se les entregan a otros con ayuntamiento socialista más cercanos", y con la política fiscal de la Diputación, que "cobra una comisión mayor por gestionar los impuestos a los municipios más pequeños". "¿Este es su socialismo? ¿Hacer caja con los que menos tienen?", se ha preguntado el portavoz.

En relación, a esta situación se suma la congelación del Plan Provincial de Obras y Servicios pese a dispararse los costes, una estrategia que solo busca "liberar fondos" para seguir premiando "a dedo" a los municipios afines.

Los populares proponen medidas que garanticen la equidad real junto a otras para promover el desarrollo económico, como la adquisición de suelo industrial en comarcas deprimidas, ayudas a la natalidad, la mejora urgente del caudal de agua potable, recuperar las subvenciones para autónomos, más inversión en Asuntos Sociales "para que no volvamos a sufrir las indecorosas imágenes de nuestras residencias".

Asimismo, también han propuesto la defensa férrea de infraestructuras vitales como el aeropuerto y las ferroviarias o el rechazo desde la Diputación de la ordinalidad que el PSOE pretende imponer a nivel nacional. "Un jiennense no puede ser menos que un catalán ni menos que otros andaluces cuyas diputaciones sí apuestan por todos sus municipios", ha recalcado Camacho.

"Es hora de pensar en el futuro de nuestros niños, mujeres y mayores, de todos los jiennenses, y no en las siglas de un partido. Jaén merece una Diputación que mire por su gente y no por su carné político", ha concluido.