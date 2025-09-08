El PP exige una "financiación justa" para la provincia de Jaén y acusa al PSOE de "engañar" para favorecer a sus socios

LINARES (JAÉN), 8 (EUROPA PRESS)

El presidente provincial del PP de Jaén, Erik Domínguez, ha exigido al PSOE una "financiación justa" para los municipios de la provincia y ha denunciado los "agravios" que, a su juicio, está cometiendo la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con Andalucía. En este sentido, ha lamentado que el PSOE "siga intentando engañar a los jiennenses, al igual que al resto de los andaluces, tratando de hacer creer que los privilegios concedidos a sus socios de gobierno no afectan a esta provincia, cuando la realidad demuestra lo contrario".

Así lo ha expuesto el dirigente popular en las declaraciones previa a la reunión mantenida este lunes en Linares con alcaldes de municipios cabecera de comarca y de más de 15.000 habitantes. En este contexto, ha advertido de que "los alcaldes se encuentran serios problemas para financiar sus municipios por los agravios de Montero con Andalucía". "Esos agravios los ejecuta la misma persona que aspira a ser candidata a gobernar la Junta, pero eso es incompatible con mantener a Andalucía infrafinanciada", ha apostillado.

"Los 97 municipios de la provincia de Jaén necesitan con urgencia que a Andalucía se le conceda una financiación justa, tal y como la propia ministra Montero reclamaba hace años", ha recordado Domínguez. Sin embargo, ha criticado que "lo único que ha hecho la ministra es engañar a los ciudadanos con una supuesta reestructuración de la deuda, que en realidad responde a una exigencia del independentismo para investir a Pedro Sánchez como presidente".

Al hilo de lo anterior, ha incidido en que "apenas 48 horas después de que el Consejo de Ministros aprobara el proyecto de ley para dicha reestructuración, el propio Gobierno ha admitido que esos fondos no podrán destinarse a gasto social, tal y como anunciaban Sánchez y Montero". Además, ha aseverado que la reestructuración de deuda "no soluciona la infrafinanciación crónica de Andalucía ni se puede utilizar para mejorar sus servicios públicos, por lo que perpetúa y agrava la desigualdad territorial que sufre Andalucía".

De igual modo, Domínguez ha asegurado que "los alcaldes jiennenses necesitan es que el Gobierno de Sánchez le dé a Andalucía los 1.528 millones de euros que le deben". "Ese va a ser uno de los caballos de batalla este curso político que arranca de forma individualizada con mis alcaldes de grandes municipios", ha apostillado.

Además, ha asegurado que estos alcaldes populares mantendrán "las justas reivindicaciones que requieran en sus municipios con el objetivo de ser la solución a los problemas diarios, ya que son la administración más cercana a los jiennenses, y por supuesto alejados de la bronca política y del circo en el que muchos alcaldes del PSOE han convertido los plenos municipales".

El presidente provincial ha destacado el trabajo de los alcaldes del Partido Popular, calificándolo como "un ejemplo de gestión responsable, similar a la que impulsa el Gobierno de Juanma Moreno. Una forma de gobernar pegada al terreno, que parte del análisis de los problemas reales de la ciudadanía, escucha sus reivindicaciones y plantea soluciones concretas".

En este sentido, ha subrayado que "para los alcaldes del PP, Jaén siempre está por delante", en contraste --ha lamentado-- con otros regidores "que han convertido la Alcaldía en un altavoz de sus ideales y argumentarios políticos, un sillón desde el que defender a Sánchez aunque esté perjudicando con sus agravios a los jiennenses".

Para Domínguez, "los jiennenses ya conocen bien lo que representa el PSOE andaluz: los ERE, la Faffe, la parálisis institucional, la falta de gestión y los continuos agravios a esta tierra". Al respecto, ha criticado que "los socialistas jiennenses, en nombre de ese mismo PSOE, siguen defendiéndolo a capa y espada". De cara al nuevo curso político, Domínguez les ha instado a "pensar si están con Jaén o con Pedro Sánchez y María Jesús Montero".

Frente a esa actitud, ha afirmado que "el PP de Jaén lo tiene claro", ya que se mantendrá "al margen de la provocación diaria del PSOE, lejos del ruido, la crispación y la inoperancia". Ante ello, ha indicado que el PP apuesta por "una gestión limpia, seria y eficaz, siguiendo el modelo de Moreno desde cada uno de los municipios en los que gobernamos".

Asimismo, ha asegurado que el PP de Jaén continuará reivindicando "todos aquellos temas que son fundamentales para el desarrollo de la provincia, con independencia de la administración responsable, porque de lo contrario no estaríamos siendo leales con los jiennenses". "Eso sí, sin crispación y sin guerra política, pero que no piense el PSOE que vamos a dejar de exigir obras como la A-81, la continuación de la A-32, la llegada de la alta velocidad o las infraestructuras hidráulicas", ha concluido.