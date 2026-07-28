PP-A exige a Montero "explicaciones inmediatas" sobre si hay "más pagos del PSOE-A a las cloacas de Leire Díez"

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, este martes, en Sevilla - PP ANDALUZ

SEVILLA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha reclamado este martes "explicaciones inmediatas" a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ante las informaciones conocidas "sobre el rescate" de Plus Ultra, las "actuaciones relacionadas" con Leire Díez y su "vinculación política" con los antiguos gobiernos socialistas andaluces durante los que se produjo "el fraude de los ERE".

En rueda de prensa celebrada en Sevilla, Repullo ha afirmado que "en todas las tramas, en el centro del huracán político y del escándalo, aparece otra vez María Jesús Montero". Por ello, ha considerado que debe explicar "qué sabía, quién habló con ella, qué instrucciones recibió y por qué se consideró estratégica una compañía que apenas tenía presencia en el mercado español". "Aparece en el rescate de Plus Ultra. Aparece al frente del ministerio del que dependía la SEPI. Aparece vinculada políticamente a un sistema de empresas públicas que presuntamente sirvió para colocar a dirigentes socialistas. Y aparece como miembro de aquellos gobiernos andaluces en los que se produjo el fraude de los ERE", ha enumerado.

A su juicio, cada nueva información "confirma que esas prácticas no han cambiado" y se ha referido a las informaciones según las cuales el exvicepresidente de la Junta Gaspar Zarrías "entregó presuntamente a Leire Díez un listado con los nombres y los números de identificación profesional de los agentes de la Guardia Civil que investigaron el caso de los ERE". Repullo ha recordado que estos agentes "cumplieron con su deber investigando el mayor caso de corrupción de la historia de Andalucía" y que, según la Fiscalía, esa información formaba parte de una "estrategia dirigida a neutralizar las investigaciones que afectaban al PSOE".

Por tanto, en su opinión, "querían identificar a los investigadores, buscar sus puntos débiles y desacreditar su trabajo, lo más parecido a la mafia": "Si la Justicia se acerca al PSOE, el socialismo no sólo no colabora con ella, sino que trata de destruir civilmente a quienes cumplen con su deber, eso es el sanchismo".

El dirigente popular ha explicado que Zarrías "no es uno más" dentro del PSOE, ya que fue vicepresidente de la Junta y uno de los dirigentes con mayor poder durante los gobiernos socialistas: "Representa una forma de entender Andalucía basada en el control, el clientelismo y la utilización partidista del dinero de todos" que los andaluces dejaron atrás en 2018.

Repullo también ha recordado que hace unas semanas se "conoció la existencia de pagos del PSOE de Andalucía a Zarrías durante el periodo investigado". "Queremos saber si hay más pagos del PSOE de Andalucía a las cloacas de Leire Díez", ha indicado, antes de preguntar "qué otras actuaciones se pagaron, qué se estaba preparando con esos pagos y contra quién se dirigían".

Para el dirigente popular, Montero "no ha llegado para resolver la pérdida de confianza y de rumbo del PSOE andaluz, sino que es ya parte del problema" y representa "el vínculo entre el viejo socialismo de los ERE y el sanchismo, que monta unas cloacas para ir contra los que persiguen la corrupción". Ha asegurado también que el caso Plus Ultra "se acerca cada día más a María Jesús Montero".

Según ha expuesto, desde el entorno de José Luis Ábalos "se señala ahora a Montero y se plantea que debería declarar ante la Justicia" porque formaba parte del Consejo de ministros que "aprobó el rescate de 53 millones de euros a la compañía y que estaba al frente del ministerio del que dependía la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI".