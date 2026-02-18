PP ganaría en Andalucía rozando la mayoría absoluta con PSOE a la baja superado por Vox en 4 provincias, según un sondeo

Archivo - El presidente del PP-A y presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en un acto del PP en una imagen de archivo - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP-A volvería a ganar las próximas elecciones andaluzas con el 42,7% de los votos, al borde de la mayoría absoluta con una horquilla entre 53 y 57 escaños, y una ventaja de 23,3 puntos sobre el PSOE-A, que obtendría el 19,4% de los sufragios y caería hasta los 24-27 escaños, aventajando únicamente por 1,8 puntos a Vox, que le superaría en cuatro de las ocho provincias de la comunidad, según un sondeo de Social Data que publica este miércoles 18 de febrero Publicaciones del Sur.

La encuesta, basada en 2.400 entrevistas realizadas entre el 2 y el 13 de febrero y consultada por Europa Press, prevé que Vox sería la formación que más crecería en estimación de voto y repetiría como tercera fuerza más votada en la comunidad, con el 17,6% de los sufragios --cuatro puntos más que los obtenidos en las últimas autonómicas--, superando a Adelante Andalucía, que también aumenta representación hasta el 7,6% de los votos superando en 1,8 puntos a Por Andalucía

En concreto, el sondeo refleja que, entre las formaciones con representación parlamentaria actualmente en Andalucía, Vox y Adelante serían las únicas que mejorarían en votos respecto a los comicios de junio de 2022, al obtener un 4,1% y un 3% más en cada caso, respectivamente, mientras que el PP-A perdería un 0,4%; el PSOE-A, un 4,7%, y Por Andalucía, un 1,9%.

PP-A OBTENDRÍA ENTRE 53 Y 57 ESCAÑOS

Traducido en escaños, la encuesta asigna entre 53 y 57 al PP-A en el Parlamento andaluz, frente a los 58 que tiene en la actualidad, y cuando la mayoría absoluta se alcanza con 55 diputados en la Cámara autonómica, mientras que el PSOE-A liderado por María Jesús Montero bajaría de sus actuales 30 diputados hasta quedarse con una horquilla de 24-27, lo que sería el peor resultado histórico de los socialistas en elecciones autonómicas.

Por su parte, Vox obtendría entre 20 y 23 escaños, cuando en las últimas elecciones autonómicas consiguió 14 parlamentarios; mientras que Por Andalucía lograría entre dos y cuatro escaños frente a los cinco actuales y se vería superada por Adelante Andalucía, marca liderada ahora por José Ignacio García, que obtendría entre dos y cinco escaños, cuando ahora tiene dos en el Parlamento autonómico.

El PP-A es el partido más votado en las ocho provincias de la comunidad, mientras que el PSOE-A se mantiene como segunda fuerza en las provincias de Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla y cede ese puesto a Vox en Almería, Cádiz, Huelva y Málaga.

MORENO, ÚNICO LÍDER QUE APRUEBA

Por otro lado, el sondeo señala al líder del PP-A y actual jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, como líder político más valorado y el único que aprueba con un 5,79, seguido por el candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta y líder federal de IU, Antonio Maíllo, que obtiene un 4,58, y el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, con un 4,56.

A casi un punto de distancia se sitúa la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, que recibe una nota de 3,63, por delante del portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira.

Sobre la gestión de la Junta de Andalucía, el 47% de los encuestados la califica como "buena o muy buena" frente a un 35,3% que la considera "mala o muy mala" y un 17,6% que la valora como "regular".