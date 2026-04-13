El PP de Granada destaca la apuesta de Moreno por el deporte en Granada con la transformación del Estadio de la Juventud

El candidato número dos del PP por Granada a las elecciones autonómicas del 17 de mayo, Manuel Francisco García, junto a los también candidatos 'populares' Teresa Illescas y José Miguel Peña. - PP GRANADA

GRANADA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato número dos del PP por Granada a las elecciones autonómicas del 17 de mayo, Manuel Francisco García, ha puesto en valor la transformación del Estadio de la Juventud de la capital, "una instalación deportiva histórica de Granada que vuelve al lugar que merece gracias al compromiso del Gobierno de Juanma Moreno".

García, junto a los también candidatos Teresa Illescas y José Miguel Peña, ha destacado que la recuperación del Estadio de la Juventud, que cumple 80 años de historia, "ha puesto a disposición de los granadinos un espacio emblemático con mejoras en accesibilidad, zonas comunes y equipamientos que permitirán ampliar la actividad deportiva y el uso diario del recinto con una inversión global superior a los diez millones de euros".

El candidato 'popular' ha detallado que el Estadio de la Juventud cuenta ya con un nuevo pabellón polideportivo cubierto, varias salas destinadas a actividad deportiva y un campo descubierto de fútbol 5, además de vestuarios renovados, espacios formativos, una cafetería y un garaje con más de un centenar de plazas.

Recientemente se ha culminado la innovadora pista de atletismo que lleva el nombre de la campeona olímpica granadina María Pérez. Además, la tercera fase incluirá la construcción de una piscina cubierta de ocho calles y 25 metros.

Manuel Francisco García se ha referido también al avance de la piscina de Fuentenueva, cuya recuperación encara su fase final tras más de diez años cerrada, "con una inversión de más de dos millones de euros para reabrir la única piscina olímpica de Granada".

"Ambas actuaciones reflejan la apuesta del PP por mejorar la red de instalaciones deportivas en Granada después de años de abandono y deterioro", ha apuntado. "El Estadio de la Juventud y la piscina de Fuentenueva amplían la oferta, nos permiten crecer en usuarios y refuerzan la práctica de actividad física con hábitos de vida saludables en todas las franjas de edad", ha concluido.