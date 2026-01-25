El PP de Granada destaca el impacto de las ayudas de la Junta por la sequía y su apuesta por el sector agrario

La parlamentaria andaluza Celia Santiago. - PP DE GRANADA

GRANADA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza Celia Santiago ha valorado el efecto de las ayudas directas y excepcionales de la Junta de Andalucía destinadas a paliar los daños provocados por la sequía extrema registrada en 2024. Gracias a estas medidas, más de 5,5 millones han sido percibidos por agricultores y ganaderos de la provincia de Granada, especialmente en las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar, que "sufrieron importantes pérdidas en sus cosechas y actividad ganadera".

Según ha indicado la formación en una nota, estas ayudas, enmarcadas en la Medida 23 del Feader, han alcanzado a más de 5.300 profesionales del sector en la provincia. Para Santiago, "era imprescindible responder con rapidez y sensibilidad ante una situación que puso en riesgo la continuidad de muchas explotaciones", al tiempo que ha resaltado que el presupuesto inicial previsto, de 7,2 millones de euros, se incrementó hasta 10,1 millones para poder atender a todas las zonas afectadas y a los cultivos ecológicos de Andalucía Oriental.

Al hilo, Santiago ha precisado además que Granada ha sido una de las provincias más beneficiadas en otras líneas de apoyo al sector primario, como las ayudas del Gobierno de Juanma Moreno a la incorporación de jóvenes al campo, con "más de 18 millones de euros, y las destinadas a la modernización de explotaciones agrarias, que superan los 20 millones".

"Además, continúa abierta hasta el 6 de marzo la convocatoria del Gobierno Andaluz dotada con 88 millones de euros para que pymes y grandes empresas puedan realizar inversiones en transformación, comercialización y desarrollo de productos agroalimentarios", ha precisado. Asimismo, estas líneas de apoyo buscan "reforzar la competitividad del sector y garantizar su futuro en un contexto de enormes desafíos".

Además, la parlamentaria ha asegurado que en abril de 2025 Sánchez dejó fuera de las ayudas por la sequía a toda la provincia de Granada, lo que generó un "fuerte malestar" en el sector, algo que contrasta con las políticas de la Junta de Andalucía.

"La reducción de la PAC y el incremento de la presión fiscal han supuesto un impacto negativo; hay dos formas muy distintas de afrontar los problemas del sector primario, y la prioridad de Juanma Moreno, refrendada por los hechos. Es estar al lado de quienes sostienen la economía rural", ha concluido.