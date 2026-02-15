El PP de Granada exige explicaciones al Gobierno ante "impunidad de las narcolanchas" en la costa granadina

El diputado Carlos Rojas. - PP GRANADA

GRANADA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Granada ha alertado sobre la "gravedad de las recientes imágenes" de narcolanchas refugiándose del temporal en distintos puntos de la costa granadina. El diputado Carlos Rojas ha señalado al respecto que este fenómeno "se repite con impunidad porque el Gobierno de España no garantiza los medios necesarios para frenar a las redes del narcotráfico".

Tal y como ha emitido la formación en una nota, los diputados granadinos del PP en el Congreso han registrado una batería de preguntas en el Congreso después de que varias embarcaciones hayan sido vistas en puntos como La Herradura o Marina del Este en las últimas semanas. En este sentido, Rojas ha subrayado que estas escenas "han generado inquietud entre los vecinos y suponen una amenaza para la seguridad y la convivencia".

Al hilo, el parlamentario popular ha insistido en que el Gobierno "no ofrece respuestas ante unos delitos que crecen sin que se refuercen los recursos de vigilancia marítima", a lo que ha añadido que "la situación ha puesto en evidencia la falta de medios para el control costero en la provincia de Granada".

En este sentido, el PP ha requerido información sobre si las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han dispuesto de los recursos para actuar frente a estas embarcaciones en la Costa. "Exigimos al ministro Marlaska que aclare si las patrulleras asignadas a Granada han sido de uso exclusivo o compartido con otras provincias por la falta de medios y averías", ha apuntado.

El diputado también ha anunciado preguntas sobre las cifras oficiales de narcolanchas interceptadas durante 2025 y en lo que va de 2026 en el litoral granadino, así como cuántas han logrado darse a la fuga. Rojas ha precisado que "las organizaciones criminales operan con embarcaciones de gran potencia, frente a las que las fuerzas de seguridad solo pueden luchar con más medios humanos y materiales".

"Las noticias de las últimas semanas son tremendamente negativas para la seguridad y la imagen de la Costa Tropical y exigen actuar ya, ser transparentes y dotar de los recursos que precisan nuestras fuerzas de seguridad", ha concluido Rojas.