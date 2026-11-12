El PP de Granada inicia la campaña "para dejar atrás ocho años perdidos y abrir una nueva etapa de oportunidades"

El Partido Popular de Granada ha dado comienzo a la campaña electoral para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre reivindicando el proyecto de Alberto Núñez Feijóo frente a los ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez. - PP GRANADA

GRANADA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Granada ha dado comienzo a la campaña electoral para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre reivindicando el proyecto de Alberto Núñez Feijóo frente a los ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez. El presidente provincial, Francis Rodríguez, ha apostado por abrir "una nueva etapa de estabilidad que dé respuesta a los problemas de los españoles y las necesidades que Granada lleva años reclamando".

"Comenzamos esta campaña con ilusión, con propuestas y con el mejor equipo para trabajar por Granada", ha asegurado Rodríguez. "Contamos con el mejor candidato, Alberto Núñez Feijóo, y un proyecto preparado para dejar atrás ocho años perdidos con un Gobierno que ha dado la espalda una y otra vez a nuestra provincia".

En este sentido, Rodríguez ha llamado a dejar atrás la política del muro y los escándalos y recuperar la confianza de los ciudadanos en un Gobierno que les represente y se dedique a gestionar: "España necesita un presidente que se ocupe de gobernar, que respete las instituciones y que no mienta, y esa persona es Alberto Núñez Feijóo".

El presidente provincial ha asegurado que le gustaría que Pedro Sánchez visitara Granada para responder personalmente a las preguntas que se hacen miles de granadinos. "Lo primero que le preguntaría es si se atrevería a venir en AVE, si viajaría con la misma tranquilidad con la que pretende que viajemos los demás y si considera normal que Granada siga sin unas conexiones ferroviarias fiables y seguras", ha dicho.

Asimismo, ha reclamado explicaciones por los compromisos incumplidos con la provincia. "Le preguntaría si va a reunirse con los regantes de la Costa Tropical para decirles cuándo estarán terminadas las canalizaciones de Rules. Y si después de visitar Granada piensa viajar a Córdoba, que nos explique si va a hacerlo por la A-81 o si tendrá que coger la N-432, como hacemos todos los demás, la primera carretera con más siniestralidad de Andalucía".

Rodríguez también ha recordado las oportunidades perdidas por la provincia, como la sede de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial o la Agencia Estatal de Salud Pública, así como las necesidades de suministro eléctrico que siguen condicionando el desarrollo empresarial de las comarcas de Guadix y Baza.

"Le preguntaría cuándo van a dejar nuestros empresarios de esperar y cuándo va a cumplir el Gobierno con las infraestructuras que necesitan para crear empleo y generar oportunidades", ha dicho.

El presidente provincial ha reclamado igualmente una respuesta ágil para las familias afectadas por los terremotos. "Le preguntaría si piensa visitar sus viviendas, comprobar los daños y explicarles cuándo van a recibir las ayudas que necesitan para recuperar la normalidad".

En materia de protección de las mujeres, Rodríguez ha cuestionado las consecuencias de las rebajas de condena derivadas de la ley del solo sí es sí y los problemas conocidos con los dispositivos de control telemático de agresores.

"Le preguntaría si está dispuesto a escuchar a las mujeres afectadas y qué garantías ofrece su Gobierno a quienes dependen de una pulsera antimaltrato para su protección con la investigación abierta por la UCO", ha señalado.

El presidente provincial también ha recordado "las consecuencias de estos ocho años en la economía de las familias granadinas, con una inflación descontrolada, un infierno fiscal, pérdida de poder adquisitivo y la nula capacidad de las familias para poder acceder a una vivienda".

Frente a ello, "Feijóo plantea una nueva etapa con menos impuestos, más oportunidades y una política económica que vuelva a poner a las familias, los trabajadores y los autónomos en el centro", ha defendido.

"Podríamos seguir haciendo preguntas, pero todas tienen algo en común: ocho años de Gobierno, ocho años de promesas y demasiadas respuestas pendientes para Granada. Pedro Sánchez puede venir a dar explicaciones, pero Alberto Núñez Feijóo llegará al Gobierno para dar soluciones. Los días de las excusas están contados".

Rodríguez ha reivindicado la fortaleza de las candidaturas del PP de Granada, encabezadas por Jorge Saavedra al Congreso de los Diputados y Carlos Rojas al Senado. "Tenemos el mejor equipo, compuesto por personas preparadas, con experiencia y que conocen los problemas de Granada, de sus municipios y de sus comarcas. Vamos a plantear una campaña de cercanía, recorriendo la provincia, escuchando a los granadinos y trasladando las propuestas del proyecto que Alberto Núñez Feijóo tiene para transformar España".

Por su parte, el cabeza de lista del PP de Granada al Congreso de los Diputados, Jorge Saavedra, ha destacado que el inicio de la campaña supone una oportunidad para trasladar a los granadinos un proyecto de futuro, basado en la cercanía, la responsabilidad y el compromiso con toda la provincia.

"Salimos a esta campaña con ilusión, con muchas ganas de escuchar a nuestros vecinos y, sobre todo, con la convicción de que Granada merece mucho más. Vamos a recorrer cada comarca, cada municipio y cada rincón de nuestra tierra para explicar nuestras propuestas y defender lo que es justo para esta provincia", ha expuesto.

Saavedra ha asegurado que el PP "no va a fallar a los granadinos. Asumimos esta responsabilidad con seriedad y con el compromiso de estar a la altura de la confianza que depositen en nosotros. Granada necesita representantes que defiendan sus intereses, que den la cara por sus vecinos y que trabajen para conseguir las oportunidades, las inversiones y las infraestructuras que nuestra tierra lleva demasiado tiempo esperando".

Así, ha señalado que la campaña también debe servir para que los granadinos hagan balance de la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez y de los agravios acumulados con la provincia. "No podemos olvidar los compromisos incumplidos, las infraestructuras que siguen esperando y las oportunidades que se han perdido. A los agravios de Sánchez con Granada hay que pasarles factura en las urnas. El 29 de noviembre tenemos la oportunidad de reclamar el respeto que merece nuestra provincia y abrir una nueva etapa en la que Granada vuelva a estar entre las prioridades del Gobierno de España", ha dicho.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado que "tenemos al mejor equipo para defender en el Congreso y en el Senado los intereses de nuestra ciudad y de toda nuestra provincia". Ha puesto en valor las candidaturas del PP de Granada al Congreso y al Senado, "hombres y mujeres preparados, que conocen Granada, sus necesidades y sus oportunidades, y que van a trabajar para defender los proyectos que nuestra tierra merece".

Carazo ha reivindicado que "se nota cuando gobierna el PP, se nota en la gestión y en los resultados". En este sentido, ha señalado el trabajo que están desarrollando el Ayuntamiento y la Diputación de Granada, "mejorando el día a día de los granadinos, impulsando inversiones y proyectos, gracias también a la colaboración y la lealtad institucional con la Junta de Andalucía, de la mano de nuestro presidente Juanma Moreno".

Por último, ha subrayado que "el 29N nos jugamos mucho. Nos jugamos una Granada mejor conectada, con más frecuencias ferroviarias, con infraestructuras y oportunidades para nuestros jóvenes, una Granada que deje atrás los agravios que hemos sufrido con el Gobierno de Pedro Sánchez. No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos".