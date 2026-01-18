El PP de Granada pide "restituir" el Puesto de la Guardia Civil en Castril ante la "desidia absoluta" del Gobierno

GRANADA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Granada ha advertido de lo que considera el "abandono" del municipio de Castril tras la "desaparición" del Puesto de la Guardia Civil. La portavoz provincial, Lourdes Ramírez, que se ha reunido según asegura el grupo con el alcalde Miguel Pérez y la senadora Inmaculada Hernández, ha asegurado que esta situación es consecuencia de la "desidia absoluta del Ejecutivo y su incapacidad para garantizar la seguridad en el medio rural".

En una nota remitida por el grupo, Ramírez ha destacado que Castril, con más de 200 kilómetros cuadrados de extensión y numerosos núcleos diseminados, "no puede quedar desprotegido mientras el Gobierno mira hacia otro lado" y subrayó que "el crecimiento turístico de Castril y su ubicación obliga a una presencia permanente de la Guardia Civil y terminar con una sensación de inseguridad que los vecinos no tienen por qué soportar".

La portavoz ha señalado de igual forma que el Ayuntamiento, la Asociación de Turismo y Comercio y los vecinos "están haciendo lo que el Gobierno no hace: trabajar para recuperar un servicio esencial".

Ramírez ha añadido que "ya son más de 5.000 firmas recogidas que reclaman soluciones urgentes ante la nula respuesta por parte del Gobierno" y ha reclamado que el Ejecutivo "actúe de inmediato y deje de castigar a municipios como Castril, que necesita con urgencia el Puesto de la Guardia Civil que garantice la convivencia y la seguridad".