El cabeza de lista del PP de Granada al Senado, Carlos Rojas, junto a los candidatos Eva Martín, José Ignacio Garrido y Ambrosio Molina, y el alcalde, Jesús Lorente, en la puerta de la estación. - PP

GUADIX (GRANADA), 25 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista del PP de Granada al Senado, Carlos Rojas, ha puesto en valor el "compromiso" del líder de su partido y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, con la recuperación del tren Guadix-Baza-Lorca y el amplio consenso social e institucional en torno a esta infraestructura "fundamental" para generar nuevas oportunidades en las comarcas de Guadix y Baza.

Rojas ha recordado que el presidente nacional del PP anunció en Guadix que trabajaría con las distintas administraciones para abordar la reapertura de la línea, cerrada desde 1984. "Feijóo vino a Guadix y trasladó un compromiso claro con una infraestructura que nuestros pueblos llevan décadas reclamando y que puede cambiar el futuro de estas comarcas", ha señalado.

El candidato popular ha incidido especialmente en la rentabilidad social del tren entre Guadix y Lorca". "Tenemos que hablar de los vecinos de las comarcas, de sus posibilidades de desplazamiento, del acceso a servicios y de las oportunidades que supondría volver a estar conectados por ferrocarril", ha afirmado.

En este sentido, Rojas ha destacado el potencial de la línea para favorecer la actividad empresarial y contribuir a fijar población en los municipios del norte de Granada. "Guadix y Baza necesitan infraestructuras que ayuden a combatir la despoblación y permitan a nuestros jóvenes encontrar oportunidades sin tener que marcharse de sus pueblos, y recuperar el tren sería un paso muy importante en esa dirección", ha añadido.

También se ha referido al amplio consenso alcanzado a través de la Mesa por la recuperación del tren Guadix-Baza-Lorca, impulsada por la Diputación de Granada y que reúne a las diputaciones de Granada y Almería, numerosos ayuntamientos, entre ellos el de Lorca, el Gobierno de la Región de Murcia, la Junta de Andalucía, la Universidad de Granada, representantes empresariales, colectivos ferroviarios y sociedad civil de las comarcas afectadas.

Rojas ha señalado que esta implicación refleja la importancia de una conexión ferroviaria que trasciende el ámbito provincial y que permitiría mejorar las comunicaciones entre Andalucía y el Levante.

"La recuperación del Guadix-Baza-Lorca tiene una dimensión territorial y social que debemos tener muy presente, es una oportunidad para acercar municipios, facilitar la movilidad y mejorar las condiciones de vida de quienes residen en estas comarcas", ha explicado.

Por último, el candidato popular ha insistido en la importancia de dar continuidad al trabajo desarrollado por la Mesa y aprovechar el respaldo de las administraciones y colectivos implicados para avanzar en la recuperación del ferrocarril. "Tenemos el compromiso de Feijóo, el respaldo de nuestros municipios y un consenso social e institucional que va mucho más allá de Granada: es el momento de trabajar para que el tren Guadix-Baza-Lorca vuelva a ser una realidad", ha concluido.