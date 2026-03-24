PP impulsa en el Senado exigir al Gobierno que salde la deuda con Andalucía en infraestructuras hidráulicas

El hemiciclo del Senado en imagen de archivo. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID/SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado ha aprobado este martes una moción del Grupo Parlamentario Popular en la que se insta al Gobierno a adoptar diversas medidas relativas a la deuda que el Estado mantiene con Andalucía en materia de infraestructuras y actuaciones hídricas.

La iniciativa ha salido adelante en sus propios términos, sin enmiendas, con 37 votos a favor, 18 en contra y cinco abstenciones. Durante el debate, el senador del PP Luis Rogelio Rodríguez-Comendador ha defendido la necesidad de que el Gobierno central ejecute las infraestructuras hidráulicas pendientes en la comunidad, al considerar que existe un "déficit de compromiso" con Andalucía en esta materia.

El senador ha advertido de que la comunidad afronta desde hace años una situación hídrica "bastante crítica", agravada por episodios recurrentes de sequía, que han puesto en riesgo el abastecimiento, la actividad agraria y el tejido productivo.

En este sentido, ha subrayado que, pese a las recientes lluvias, estas suponen "una gota en el desierto" frente a una sequía estructural que previsiblemente volverá a repetirse.

Asimismo, ha defendido que la gestión del agua es una cuestión estratégica para Andalucía, al estar vinculada a la seguridad, el empleo, la economía y el futuro de la comunidad.

El Grupo Popular ha centrado su iniciativa en reclamar al Gobierno de España la ejecución, financiación y culminación de las infraestructuras hidráulicas de interés general que, según ha señalado, permanecen pendientes o paralizadas en Andalucía.

Rodríguez-Comendador ha incidido en que la coordinación entre administraciones y el cumplimiento de los compromisos estatales son "condiciones indispensables" para una gestión del agua eficaz.

En este sentido, ha defendido la necesidad de avanzar en planificación hidráulica y soluciones estructurales que permitan garantizar la seguridad de las personas y de los recursos.

Además, ha destacado la importancia de reforzar las infraestructuras para prevenir inundaciones, tras los efectos del reciente tren de borrascas registrado en Andalucía.

El senador ha puesto en valor la actuación de la Junta de Andalucía en esta materia, señalando inversiones de más de 125 millones de euros en cauces y más de 100 millones en presas desde 2019.

Asimismo, ha advertido del impacto económico del agua en sectores clave como el agrícola o el industrial, subrayando que "miles de empleos dependen directa o indirectamente" de estos recursos.

Durante el turno de portavoces, otros grupos han mostrado posiciones diversas ante la iniciativa, que finalmente ha sido respaldada por mayoría.

Desde el Grupo Socialista se han mostrado críticos con la iniciativa, acusando al PP de reiterar propuestas ya debatidas y de mantener una posición "incoherente" en materia de financiación.

El PSOE ha defendido así durante el debate que el Gobierno central ya está ejecutando inversiones hidráulicas en Andalucía por valor de cientos de millones de euros en distintas provincias.

Entre ellas, ha citado actuaciones en desaladoras, depuradoras y conducciones en territorios como Málaga, Almería, Huelva, Cádiz, Sevilla o Granada.

Asimismo, ha reprochado al PP que no aborde la "emergencia climática" como parte del problema estructural en la gestión del agua.

Desde el Grupo Mixto se ha defendido la importancia del agua como un asunto de "soberanía, cohesión y supervivencia económica", al tiempo que se ha abogado por un enfoque de planificación a nivel nacional.

Por su parte, la Agrupación Socialista Gomera ha anunciado su voto favorable, aunque ha advertido del contexto político del debate y ha pedido evitar su uso como herramienta electoral.

Este grupo ha coincidido en la necesidad de que el Estado cumpla sus compromisos en materia de infraestructuras hidráulicas, reclamando planificación, financiación y ejecución efectiva.

Asimismo, ha aprovechado el debate para reivindicar inversiones similares en territorios como Canarias, donde también existe escasez de recursos hídricos.

Por su parte, el Grupo Popular ha replicado enumerando diversas infraestructuras hidráulicas pendientes en Andalucía, que ha atribuido a la responsabilidad del Gobierno central.

Rodríguez-Comendador ha insistido en que existen "miles de millones de euros" en obras de interés general sin ejecutar en la comunidad.

Finalmente, la moción ha quedado aprobada, instando al Gobierno a adoptar medidas para abordar la situación de las infraestructuras hídricas.