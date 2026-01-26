PP insta a la Diputación de Jaén a recuperar la cuantía de su Plan Especial de Empleo y pasar de tres a diez millones

Archivo - Roberto Moreno/Archivo - PP DE JAÉN - Archivo

JAÉN 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Diputación de Jaén ha instado al equipo de gobierno, ante una campaña de aceituna con menos jornales que la anterior, a recuperar la cuantía del Plan Especial de Empleo, que "ha pasado de diez millones a poco más de tres" en 2026, algo que tachan de recorte "brutal e injustificable".

El diputado popular Roberto Moreno ha indicado que esta merma en el Plan Especial de Empleo de Diputación supondrá "decenas de miles de jornales menos para los trabajadores del campo y para los municipios más pequeños de la provincia".

Moreno ha reprochado al PSOE que incluso "tenga la desfachatez de sacar pecho de un plan que han esquilmado, teniendo más dinero que nunca". La propia Diputación ha estimado que con algo más de tres millones de euros se generarán 50.000 jornales; por lo que "si se hubieran mantenido los diez millones, estaríamos hablando fácilmente de más del doble, una cifra enorme".

Ha añadido que estos jornales ayudan al empleo local, mejoran servicios municipales, fijan población y permiten que los trabajadores agrícolas "reúnan los días necesarios para acceder al subsidio agrario en campañas cada vez más cortas". Por eso, ha indicado que es "intolerable que el PSOE admita que este año hay menos jornales en la aceituna y, aun así, aplique un recorte del 70 por ciento".

El popular ha defendido que el Plan Especial debía servir para compensar la merma del PFEA, "congelado un año más" por la falta de Presupuestos Generales del Estado. "Los jiennenses no tienen culpa de la incapacidad del Gobierno central para aprobarlos, pero sí lo sufren: con costes más altos y menos capacidad para contratar", ha dicho Moreno.

Por todo ello, ha exigido al PSOE que deje de echar balones fuera y de escudarse en competencias "como si ayudar a crear empleo no fuera tarea de todas las administraciones y no tuvieran un diputado de Empleo".

Por último, ha señalado que la Junta de Andalucía sí ha demostrado su compromiso con la provincia con 18 millones de euros destinados en el último año a la contratación de 2.300 desempleados en dos planes de empleo y a lo que "se suma un Plan Especial de más de siete millones". Según el diputado popular, "desde 2020, se han ejecutado cinco planes con una inversión de 79 millones, beneficiando a cerca de 8.000 desempleados".