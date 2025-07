PP insta al PSOE a tomar medidas si no cesan los "insultos" del alcalde de Begíjar (Jaén) a concejales populares

JAÉN 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Jaén ha exigido al alcalde de Begíjar (Jaén), José Diego Soriano (PSOE), que cese su compartimiento de "insultos" "vejaciones" y "descalificaciones" contra los concejales del PP porque "de no hacerlo, el PSOE de Jaén deberá asumir sus responsabilidades".

"No podemos tolerarlo más, ni el Partido Popular como parte afectada, ni el PSOE de Jaén, como parte encubridora de las mofas, las burlas y los insultos de su alcalde", ha dicho en rueda de prensa el presidente provincial del PP en Jaén, Erik Domínguez. Para Domínguez, lo que está ocurriendo no va de "PSOE contra PP, sino que va de la forma de ser de un señor que es así", de hecho, "tiene otras denuncias de personas ajenas al Partido Popular, y un ser humano así no puede ostentar un cargo público".

Los "ataques", según Domínguez, son "continuos, pleno tras pleno", situación que el presidente provincial también dice haber vivido cuando Soriano le llamó "sicario, comemierda o mamporrero", lo cual derivó en una denuncia por injurias y delito de odio.

"Que no tenga prisa el señor Soriano porque, aunque la justicia pueda ir lenta, llega", ha apostillado Domínguez. Ha añadido que en su caso, el PSOE de Jaén "se cruzó de brazos y permitió estas actitudes del alcalde de Begíjar". Ahora, ha apelado al actual secretario general, Juan Latorre, a tomar medidas.

"Latorre no puede mirar para otro lado y si lo hace, será el momento de hacerle corresponsable de todo lo que haga su alcalde a partir de ahora", ha dicho Domínguez. En este punto ha pedido al secretario general de los socialistas jiennenses que "condene sin tapujos los comportamientos de Soriano y le inste a que cese su actitud o, de no hacerlo, que le inste a dimitir de sus cargos".

Ha añadido que la actitud y comportamiento del alcalde de Begíjar "altera la sana convivencia de un municipio" y ha avanzado que de mantenerse " los concejales del PP de Begíjar tomarán la decisión de abandonar los plenos o, incluso, no asistir a ellos". "Si el PSOE de Jaén sigue permitiéndolo y no lo cesa, estará demostrando que ha cambiado el nombre del secretario general pero que sigue teniendo el mismo manual de estilo que su antecesor", ha afirmado Domínguez.

Por su parte, la secretaria general del PP de Begíjar y concejala en el Ayuntamiento, María José Carmona, ha afirmado haber sufrido también en primera persona "insultos totalmente denigrantes", principalmente en redes sociales. Esto le ha llevado a dejar de tomar la palabra en los plenos porque "ya era insoportable".

Con la denuncia pública, Carmona ha indicado que pretenden "ser voz de todos aquellos y aquellas compañeros y compañeras concejales de municipios, especialmente pequeños y que sufren a menudo también, este tipo de ataques".

Por último, ha tomado la palabra el portavoz del Grupo Popular y presidente local, José Antonio Poyatos, que ha mantenido que Soriano "ha cruzado los límites del sentido común y de la convivencia" porque "lo que sucede en los plenos del Ayuntamiento de Begíjar no es política: es una falta de educación constante, un desprecio".

"Nos merecemos una política digna, limpia, basada en propuestas, en trabajo, en hechos, una política donde se pueda debatir con firmeza pero sin perder el respeto, sin cruzar esa línea que, una vez que se traspasa, ya no se recupera tan fácilmente".