El PP de Jaén acompaña a los barrios de Puerta de Martos y de Belén y San Roque en sus fiestas vecinales

Los concejales del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén en las fiestas del Guadalquivir. - PP DE JAÉN LOCAL

JAÉN 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los concejales del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén, Maribel López, María Segovia, Elena Araque, Antonio Losa y Vicente Oya, han asistido a la jornada festiva organizada por las asociaciones de vecinos Guadalquivir, del barrio de Belén y San Roque, y de Puerta de Martos en la capital jienense.

En Belén, la plaza acogió la actuación de la Banda Municipal de Música, que puso la nota cultural a una verbena sin pregón organizada por la asociación que preside María del Carmen Navas, como ha detallado el PP de Jaén en una nota.

Posteriormente, en Puerta de Martos, los vecinos disfrutaron del pregón a cargo del periodista y reportero de Andalucía Directo, Eloy Moreno. Allí, la edil popular, Maribel López, afirmó que visitar los barrios de San Roque y Puerta de Martos había sido "todo un regalo", al compartir "risas, confidencias y mucho cariño junto a dirigentes vecinales que llevan el barrio en la sangre".

Además, puso en valor "el empuje" de Mari Carmen Navas y Pepi Alcántara en la asociación vecinal, sobre quienes aseguró que "con su garra conseguirán todo lo que se propongan".

Sobre Puerta de Martos, destacó "la ilusión" de la nueva junta directiva, encabezada por Paco Trapero, y se mostró "emocionada" con las palabras del pregonero Eloy Moreno, "un cordobés que eligió vivir en Jaén porque, como en Córdoba, aquí se valora el casco antiguo".

Maribel López subrayó también "la autenticidad del momento", al recordar que Eloy recibió la noticia de su designación como pregonero "desde la ventana de su casa", un gesto que "demuestra el espíritu de vecindad que se respira en este barrio".

La concejal concluyó felicitando a ambas asociaciones por mantener vivas las tradiciones vecinales y animó a no perderse el resto de actividades programadas.