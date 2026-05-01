El PP de Jaén afirma que el SEPE está "al borde del colapso" y exige al Gobierno soluciones urgentes en el ámbito rural

Archivo - Imagen de la oficina del SEPE en Siles - PP - Archivo

JAÉN 1 May. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jaén ha denunciado que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) está "al borde del colapso" en la provincia y ha exigido al Gobierno soluciones urgentes para el mundo rural.

Así lo ha indicado este viernes en una nota el senador y alcalde de Siles, Javier Bermúdez, quien ha afirmado que "la situación amenaza con agravarse de cara al verano", cuando más necesitan atención los desempleados de los municipios pequeños.

Por ello, ha registrado una pregunta en el Senado para exigir al Ejecutivo que explique cómo piensa cubrir la falta de trabajadores en las oficinas del SEPE del medio rural de Andalucía y, en particular, de Jaén, donde la reducción de personal "es insostenible y está dejando a miles de personas sin un servicio básico".

"Y no lo decimos nosotros, los sindicatos hablan de sobrecarga laboral insostenible, de ausencia de formación suficiente en el manejo de los nuevos programas informáticos y de una creciente fuga de talento", ha declarado.

Bermúdez también ha señalado que el Defensor del Pueblo, en sus informes de 2023 y 2024, sitúa al SEPE entre los organismos con más quejas ciudadanas, alertando de fallos graves en la cita previa, en la atención presencial y telefónica y en la sede electrónica. En este sentido, ha considerado que "no es un problema técnico ni puntual", sino "una crisis estructural fruto de años de abandono".

A ello ha sumado el Informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, que certifica que entre 2018 y 2022 la plantilla del SEPE se redujo casi un 15 por ciento, cuando más de la mitad de los empleados supera los 50 años.

"El Gobierno de Sánchez ha permitido que un servicio esencial funcione con personal agotado, oficinas cerradas y ciudadanos obligados a recorrer decenas y hasta cientos de kilómetros para ser atendidos. Es inadmisible", ha recalcado.

Bermúdez ha puesto ejemplos concretos, "como el caso de un vecino de Siles que, tras pedir cita presencial, fue derivado a La Carolina, "a más de 400 kilómetros de ida y vuelta, pese a tener varias oficinas más cercanas". Algo que ha tachado de "castigo al mundo rural" y no gestión pública.

El senador ha recordado que el Partido Popular ha formulado varias preguntas al Gobierno en los últimos años sobre la situación del SEPE en Jaén, a las que ha recibido "respuestas contradictorias y alejadas de la realidad".

Ha añadido que, en 2023, las oficinas de la provincia habían pasado de 20 trabajadores en 2018 a solo nueve, "y tres años después la situación sigue igual o peor en el medio rural". En 2024, el Gobierno afirmó que había 180 empleados en Jaén, "cuando la cifra real era de 102". En este punto, ha considerado que "la falta de transparencia es tan grave como la falta de personal".

Por todo ello, ha exigido al Gobierno central "dejar de mirar hacia otro lado y devolver dignidad, eficacia y confianza a un servicio que no puede seguir siendo el símbolo del abandono del Estado". "Lo que se puede medir, se puede gestionar. Y lo que hoy se mide en el SEPE es un colapso anunciado que exige soluciones inmediatas", ha concluido.