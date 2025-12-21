El PP de Jaén apunta que Jaén pierde los planes de empleo y formación de la Junta "por la ineficacia del alcalde"

Archivo - La viceportavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén, Mónica Moreno. - PP DE JAÉN - Archivo

JAÉN 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén ha recriminado la pérdida de una partida de más de 1,3 millones de euros para subvencionar cuatro escuelas taller en la capital. La viceportavoz, Mónica Moreno, responsabiliza al alcalde, Julio Millán, de que "centenares de desempleados no dispongan de este programa de formación desarrollado por la Junta de Andalucía".

Tal y como ha informado la formación en una nota, Moreno expone que la "deficiente gestión del equipo de gobierno de PSOE y Jaén Merece Más" ha dejado a la Administración local sin estos planes de empleo y formación de la Administración autonómica. En concreto, la viceportavoz ha relacionado el hecho de que los proyectos no hayan sido seleccionados "con la ineficaz administración política del Instituto Municipal de Empleo".

En contexto, la formación ha asegurado que la convocatoria de los planes abarca al conjunto de los ayuntamientos de la provincia y que la concurrencia competitiva "fuerza a presentar proyectos que cumplan con los requisitos y recomendaciones". En este sentido, Moreno ha expuesto que las causas por las que han sido desestimados "no son de carácter técnico, ya que se debe a la falta de originalidad en el concepto, por lo que es achacable al equipo de gobierno al no establecer las correctas líneas estratégicas".

En este sentido, para Moreno "resulta lamentable" que el alcalde socialista y el equipo de gobierno "hayan dejado escapar la oportunidad de propiciar formación para el empleo a una ingente cantidad de jóvenes", y ha considerado que "por su situación social y laboral estas personas requieren participar en los planes remunerados para mejorar sus expectativas laborales".

Para finalizar, la viceportavoz ha resaltado la importancia que los planes de empleo y formación --antiguas escuelas taller-- han tenido "para miles de personas de la ciudad que por recibir instrucción percibían una remuneración". Así, dada la "precaria situación" en la que encuentra en la actualidad "una gran cantidad de jóvenes", Moreno ha lamentado las consecuencias que tendrá "la dejación del alcalde".